¿Asertividad o manipulación?

No debemos confundir la asertividad con la manipulación. Una persona asertiva comunica de manera eficiente y alineada con sus objetivos, transmite y comparte adecuadamente sus ideas. Una persona manipuladora las impone, pero de manera sutil, sin que te des ni cuenta.Pero ¿cómo nos pueden aplicar estrategias de control mental, una y otra vez, sin que nos demos cuenta? Pues sí, seguimos mordiendo el anzuelo. ¿Y saben por qué? Porque estamos hechos en base a creencias aprendidas desde la niñez y estas personas lo saben. Y, ¿qué hacen? Bien, se trata del mismo principio, pero se aplica diferente según el entorno (parejas, amistades, familiar o profesional). En cada uno de los próximos artículos veremos algunas prácticas de ello en todos y cada uno de los diferentes entornos. Hoy les hablaré del primero, el de pareja, o más bien, pre-pareja. En un contexto de pareja o de su búsqueda, en primer lugar estas aves rapaces muestran interés, atraen tu atención (aunque incluso no te hubieras fijado en esa persona, pero saben cómo captarte), para que entres en su tablero, su juego (que solo conocen ellos/as por lo que tú tienes casi cero oportunidades de ganar porque no tienes ni idea de a qué estás jugando), y a partir de ahí, te generan expectativas (que saben que las de cualquier persona son la atención, valoración, apoyo, interés, afecto, etc.) para captarte y a partir de ahí, te dedican un tiempo (breve) para afianzar tu dependencia. Luego su interacción es cada vez más laxa, hasta que incluso crean espacios de vacío en los que te desconciertan porque no entiendes nada. Bien, esto es manipulación de manual. Y lo aplican una y otra vez sin que nos demos cuenta. Como un título famoso de Alejandro Almenábar, cineasta excelente, ahora yo te digo: Abre los ojos, y date cuenta de que cualquiera, incluso poco leído pero enfocado, te puede controlar. ¿Quieres saber más? Para prevenir, aprender y evitarlo, puedes hacer lo siguiente:Revisa tus errores en este sentido y, como se hace en ciencias exactas (que no fallan) como las matemáticas, saca factor común para ver en qué se parecen todas las situaciones con el mismo final o desenlace, e intenta dar uno o dos pasos atrás para poder verlas con mayor perspectiva y darte cuenta de tus errores recurrentes, que siempre cometes y aprende, mejora tu percepción y pon freno a estos perfiles que no suman. Haz una lista de lo que no quieres, de lo que quieres y actúa en consecuencia. En el momento en que lo hagas, te parecerá que se abre un mundo de conocimiento frente a ti. Te darás cuenta de muchas cosas, y tomarás mejores decisiones. No es un resultado súbito, es un camino de aprendizaje. Al final, las personas acostumbramos a actuar según patrones aprendidos (siempre igual), por lo que somos muy predecibles. En cuanto detectes ese patrón, esa persona ya no será un misterio para ti, y tu poder personal aumentará.Este primer paso de aprendizaje es un atisbo de lo que supone el desarrollo del liderazgo, en este caso, el personal, que es el primero a interiorizar, pues nunca podrás liderar a nadie si no te lideras primero a ti mismo.