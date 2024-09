Un compromís amb el futur

Creado: Actualizado:

Al Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida treballem perquè la nostra terra sigui el millor lloc per viure, ara i en el futur. Avui, que és el Dia Mundial del Turisme, és el moment de refermar aquest compromís que hem fet palès en el nostre propòsit i que és el motor que empeny totes les accions que duem a terme des del Patronat, sempre amb la col·laboració de tot el sector turístic.En els últims anys ha quedat demostrat que Lleida és una de les principals destinacions d’interior, amb un patrimoni natural i cultural que atreu milers de visitants. Tant el Pirineu com les Terres de Lleida s’han de sentir orgullosos i creure en el que som i el que tenim, perquè aquest orgull és la millor promoció per a la nostra destinació.En aquest sentit, al Patronat de Turisme tenim el deure de preservar els nostres tresors naturals i les tradicions. Per aquest motiu, apostem per un model turístic sostenible i regeneratiu, que busqui millorar la qualitat de vida de la població. No es tracta només d’oferir bellesa paisatgística i patrimonial, sinó de cuidar aquests valors i preservar-los.La política més beneficiosa és que el turisme sigui la palanca de desenvolupament econòmic i social dels nostres municipis, que ajudi a lluitar contra el despoblament i que sigui una oportunitat perquè els joves puguin iniciar, amb orgull, el seu projecte de vida. En aquest sentit, també volem que les empreses turístiques i destinacions siguin sostenibles econòmicament.Així doncs, el nostre compromís és clar: consolidar un model turístic que ens situï a l’avantguarda de la responsabilitat, que aposti pel desenvolupament sostenible, que respecti el medi ambient, que impulsi l’economia local i que millori el benestar. I aquesta és una feina que farem possible entre tot el sector, des dels allotjaments fins a equipaments com les estacions d’esquí i els espais culturals, i des de les oficines de turisme fins als gestors dels espais naturals.Totes aquestes línies de treball es recullen al Pla estratègic de turisme del Pirineu i les Terres de Lleida, que ens mostra el camí que cal seguir fins al 2026. Tot això amb l’objectiu d’aconseguir una destinació basada en la sostenibilitat, l’excel·lència, la corresponsabilitat i la innovació.Estem decidits a continuar liderant el camí per consolidar-nos com unes comarques punteres en la conservació del medi ambient, però també en el respecte i el benestar. Perquè al Patronat de Turisme treballem per la nostra terra i per la nostra gent, perquè una terra cuidada és una terra que ens cuida.