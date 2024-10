Coses que es poden fer amb 442.000 euros

Creado: Actualizado:

Reforçar la línia 7 d’autobús i els horaris punta de la línia 10 per anar i tornar de la Caparrella. Canviar la gespa de tres camps de futbol. Plantar 900 arbres, amb el seu sistema de reg. Doblar el pressupost del pla Iglú per a l’atenció del sensellarisme a l’hivern. Adquirir i habilitar 30 habitatges de la SAREB i l’EMAU per a lloguer social. Fer cinc instal·lacions fotovoltaiques en edificis com el mercat de la Bordeta per abastir comunitats energètiques del veïnat. Ampliar el Refugi dels Peluts i l’horari del servei veterinari. Cobrir les mancances en personal al flamant nou Museu Morera, que no compta, per exemple, amb una persona per portar la comunicació. Doblar el pressupost de l’Animac o triplicar el de la Fira de Titelles. Doblar els ajuts a les entitats esportives no professionals de la ciutat, o més que doblar el pressupost per a la renovació d’equipaments esportius d’enguany. Un programa d’arranjament i dinamització del mercat de Balàfia o de Fleming...Aquestes són algunes de les coses que es poden fer amb 442.000 €. Que són els que pagarem a l’empresa Sice-Arnó en concepte d’indemnització perquè el PSC d’Àngel Ros al 2016 va decidir que no volia posar gaires multes de trànsit per excés de velocitat.No fos cas que perdés popularitat i vots! Per això, li va dir a l’empresa que gestionava els radars, Sice-Arnó, que no fes saltar el radar fins que la velocitat fos de més de 65 km/h, en lloc dels 50 km/h que marcava la normativa de trànsit. I que no posés en marxa el radar mòbil que havia d’ajudar a detectar vehicles circulant a més velocitat de la permesa. L’empresa va portar aquesta decisió als jutjats, perquè cobrava a comissió per les multes tramitades i aquestes decisions del PSC van fer que tingués menys ingressos dels que s’esperava.I vet aquí que, fa uns mesos, hi ha hagut la darrera sentència sobre el cas, que estableix que l’Ajuntament no ha d’indemnitzar l’empresa per haver tingut el límit dels radars a 65 km/h, perquè considera que va ser una decisió acordada amb la mateixa empresa, però sí que l’ha d’indemnitzar per haver tingut el radar mòbil parat. D’aquí els 442.000 € que la Paeria pagarà a Sice-Arnó: 142.000 ara, tal com es va aprovar al Ple de la setmana passada. I 300.000 € l’any que ve.La Paeria pagarà 442.000 €. Que vol dir que pagarem entre totes i tots, amb els nostres impostos, una decisió presa pel PSC, no pensant en el benefici de la ciutat, sinó en el benefici del mateix partit. Que ja sabem que això de les multes genera molt descontentament i potser hauria caigut la popularitat de l’alcalde i el seu partit!Per a la ciutat, en canvi, no posar les multes que tocava posar per excés de velocitat ha tingut conseqüències nefastes. En el seu moment, va significar que els cotxes seguien corrent massa per la ciutat. I està comprovat que la sinistralitat i els danys provocats pels accidents, cauen clarament quan es redueix la velocitat de circulació. És a dir, que amb una regulació més estricta de la velocitat, ens hauríem estalviat accidents.La decisió de no posar gaires multes també va significar que, atès que suposava menys ingressos per a l’empresa concessionària, l’ajuntament no pogués ser gaire exigent en reclamar-li les inversions que havia de fer segons contracte. Així que l’empresa va deixar de fer inversions en semàfors i altres elements de senyalització que després ha hagut de fer l’ajuntament amb el seu pressupost, amb els nostres diners. I ara, a més, la indemnització de 442.000 €. I alguns encara li volen donar una medalla a l’Àngel Ros!