Eth passat dia 26 de seteme er Institut d’Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa dera lengua occitana siguec convidada per part dera presidenta deth Congrès de Deputats e eth Ministre de Cultura a participar en acte de commemoracion deth dia Europèu des lengües. Hèt plan important pr’amor qu’en ua taula redona intervengueren representants des acadèmies des lengües oficiaus e estatutàries der Estat, en tot plaçar era nòsta lengua ara nautada deth catalan, galhèc o basc, entre d’autes. Petiti gèsti que permeten expressar-se ena lengua pròpria e que demorem qu’era sua preséncia vage creishent. Siguec era Comission Europèa e eth Conselh d’Euròpa qui establiren aguesta data de celebracion. Er objetiu mès important d’aguest eveniment ei protegir e potenciar era diuersitat e era riquesa lingüistica e culturau de toti es païsi europèus.Tostemp se parle coma lengües minoritàries, entenent qu’ei aquera lengua que numericament parlant ei inferiora a ua auta, mès se campam era nòsta en nòste territòri aurie d’èster era principau, aquera qu’a passat de pairs a hilhs e que se convertic en oficiau, tot just, hè 34 ans, per tant nauèra per çò que hè ara oficialitat e hè 14 ans que tanben n’ei ena rèsta de Catalonha, mès que ven de fòrça ans endarrèr, e non tostemp a estat igual a patit transformacions qu’aué en dia encara contunhen.Eth reconeishement d’ua lengua cooficiau proven, en bona mesura, d’ua politica actiua de defensa, normalizacion e promocion dera madeisha en sòn territòri e, sustot, pera existéncia d’uns movements sociaus fòrça actius que fiscalizen era accion politica e activen eth prestigi sociau dera lengua!