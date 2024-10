9 milions caiguts del cel

Creado: Actualizado:

L’alcalde ha tingut molta sort, per no dir que li ha tocat la loteria. Primer, perquè va heretar una Paeria amb els comptes sanejats després de dècades de malbarataments, en els quals, no oblidem, ell també hi va ser partícip. I ara, perquè Madrid li ha regalat 9 milions extres, fruit d’una recaptació que va superar les previsions durant la pandèmia (2022). Aquests diners són una oportunitat d’or per a la ciutat, però el repte està a decidir com invertir-los. Coneixent els seus deliris de grandesa i la infinitat de promeses que fa cada dia, estem segurs que voldrà destinar-los a una nova Fira (de més de 30 M€), unes platges al riu, ciutats esportives noves, hubs cívics.. En lloc de ser coherent amb el que realment necessita Lleida, o ser responsable a invertir-los a pagar l’herència dels deutes històrics de la ciutat, com és per exemple el ParcAgroBioTech –cal recordar que Esquerra, quan estava al govern, va recuperar 7 milions que es van destinar íntegrament a eixugar un deute que posava en escac el Parc i la Universitat–, les concessions que xuclen any rere any més de 5 M€ o la infinitat de contractes blindats que no presten el servei com toca. Tanmateix, com que encara no ha fet públic a què destinarà aquests diners, aquí va la nostra carta als Reixos, ara que s’apropen les festes. “Benvolgut,Com que encara no s’ha fet ús dels diners disponibles, ens atrevim a fer una petita llista de desitjos, com qui diu una carta als Reixos, però amb la mirada posada a millorar Lleida de forma concreta. Comencem per demanar tres milions d’euros per dignificar els espais públics. Són necessaris per fer-los més acollidors i segurs, perquè els ciutadans sentin que els impostos que paguen tenen un impacte directe en la seva vida quotidiana.També creiem que caldria reservar un milió per reforçar i incrementar els recursos humans als serveis socials i educatius, ja que les desigualtats a la ciutat són una realitat que no podem ignorar. A més, és urgent ampliar el cos de la Guàrdia Urbana i els agents cívics per garantir la convivència i la seguretat, alhora que la maquinària municipal necessita més enginyers i arquitectes per evitar que els projectes s’encallin en tràmits eterns. Això no només agilitza l’administració, sinó que millora l’eficiència en la gestió de la ciutat. Cal una administració més ràpida, més propera, més atenta a les necessitats de la ciutadania i dimensionada als serveis que necessitem. Un altre milió destinat a eixugar una petita part de deute perquè l’ajuntament no suporti tanta càrrega financera actualment i en els propers anys. No podem carregar de manera insolidària el llegat de la ciutat a les futures generacions.I com no podia faltar, també volem continuar amb la millora de barris. Però no només una petita intervenció anual, sinó una millora que la gent pugui notar, amb intervencions realistes i adaptades a les necessitats reals dels barris. Alguns exemples? La recuperació del patrimoni com ho és el Molí de Cervià o la Torre Patriot, la millora de la Canera Municipal, la creació d’un centre cívic al Clot o una escola bressol a Ciutat Jardí. També caldria recuperar espais per a la gent gran a Balàfia i repensar els mercats municipals, ara completament abandonats. Millorar els equipaments esportius i culturals i posar-los al dia. Pintar escoles i fer nous tots els patis. De fet, tenim un llistat llarg de promeses pendents, una mica com una carta de desitjos que encara hem d’anar complint.En definitiva, el que demanem és que aquests diners es destinin a millorar la vida de la gent, dia a dia. Diguem adeu als projectes faraònics, però posem tots els nostres esforços en aquells que de veritat faran la diferència per a la ciutat. La ciutat no necessita més piràmides; necessita solucions que marquin la diferència.Gràcies per escoltar els nostres desitjos!”