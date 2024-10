És l’hora de treballar pel bé comú d’Almacelles

Creado: Actualizado:

Han passat quinze dies des que el Sr. Bosch va decidir trencar el pacte amb els Comuns, un acord que el va portar a l’alcaldia d’Almacelles. Aquesta decisió la va prendre sense oferir cap explicació, limitant-se a fer una simple trucada telefònica. Així, va assegurar-se de mantenir una alcaldia que, segons l’acord inicial, havia d’alternar amb nosaltres i amb ERC. Aquesta actitud desmesurada per aferrar-se al poder ha tingut conseqüències greus, deixant Almacelles amb un govern en minoria en un moment crític, quan és imprescindible executar subvencions, licitar serveis essencials com la recollida d’escombraries i decidir sobre la gestió de l’aigua.Ara més que mai, els partits de l’oposició han de mostrar responsabilitat i unir-se per tirar endavant un Almacelles que encara es troba en una situació molt delicada, després de 20 anys de govern d’Units. Ens trobem amb un contracte de recollida d’escombraries i subministrament d’aigua potable caducat, crèdits mal gestionats que generen interessos desorbitats, i una residència ubicada en terrenys no municipals, amb problemes greus de gestió.Lluny d’assumir les seves responsabilitats i pensar en el benestar de la gent, Units, PSC i ERC s’han dedicat a atiar el conflicte entorn de la residència com a estratègia per justificar una moció de censura que feia mesos que preparaven. Però, Sra. Olivart, Sr. Garcia i Sr. Martínez, és important recordar que la residència no és propietat de l’Ajuntament, i que els treballadors no tenen un conveni des de fa més de deu anys, com a resultat de la nefasta gestió del govern d’Units durant dues dècades. Els problemes actuals no són només per la “inacció” del Sr. Bosch, que no ha estat capaç de negociar la compra dels terrenys, sinó també del regidor de Benestar, Salut i Gent Gran, Sr. Martínez, que té les competències sobre la residència delegades per l’alcaldia. També cal esmentar el president de l’EPEL, càrrec que va ocupar el Sr. Martínez fins al juny de 2024, i que ara ocupa el Sr. Bosch, tots dos amb la responsabilitat directa sobre la gestió de la residència.El Sr. Bosch pretén fer creure que nosaltres som els culpables de la situació, quan mai hem tingut cap autoritat sobre la residència, més enllà d’estar disponibles per substituir el Sr. Martínez en cas que fos necessari, cosa que mai ha succeït.És moment de deixar de buscar culpables i posar el focus en el que realment importa: el benestar del poble.Estem clarament indignats, però sobretot preocupats, perquè el comportament d’aquestes forces polítiques és irresponsable i posa en risc tota la feina feta pel bé comú durant aquest any i mig de govern. Es poden perdre ajudes vitals per millorar l’enllumenat públic, reparar el dipòsit d’aigua municipal, controlar les colònies felines, ampliar la residència i tots els esforços per augmentar les places i freqüències del servei d’autobusos o ampliar les guàrdies de les farmàcies. A més, hi ha projectes preparats per obtenir subvencions per implementar el nou sistema de recollida de residus, crear un obrador artesà i un menjador comunitari.Nosaltres ja hem manifestat la nostra posició: ens quedem a l’oposició per seguir treballant pel bé d’Almacelles. Ara mateix, qualsevol suma per formar govern al municipi és negativa. Per això, fem una crida a Units, PSC, ERC i Amunt perquè deixin de banda els seus interessos personals i comencin a treballar pel bé comú d’Almacelles.És hora d’assumir responsabilitats i de pensar en el futur del poble.