Impuestos impuestos

Creado: Actualizado:

Ellos pactan, ríen, se jactan. Nosotros, o sea tú, pagamos. Así es el falso progresismo revestido de socialismo que, una vez más, tiene por costumbre igualar a los ciudadanos sí, pero por abajo. Disfrutan cuando más ahogados a impuestos y a tasas municipales nos tienen, porque nos creen más obedientes y dependientes de su negligente gestión y de sus tropelías. Que no se equivoquen, tenemos y tendremos memoria, porque, aunque silenciosos y silenciados, no olvidamos la mayor subida de impuestos aprobados por el Ayuntamiento de Lleida entre PSC y Junts. Suben las basuras a vecinos y a comerciantes y suben el 3,5% a 12 tasas que van desde la tramitación de documentos, licencias o la tasa del cementerio.Se llenan la boca sobre la igualdad de las personas, la distribución de la riqueza, cómo promover la creación de puestos de trabajo, ayudar a la emancipación de los jóvenes o poner freno a la soledad entre nuestros mayores. Pero nada de lo dicho, pues, con una votación de un segundo, han aprobado la mayor subida en forma de impuestos de la historia de Lleida con carácter vengativo, pues son, sobre todo, las rentas medias y las rentas bajas quienes más lo sufrirán. Los vecinos de los barrios son los más afectados; pero, sobre todo, los del Secà de Sant Pere, Mariola, Bordeta, Llívia, Magraners, Clot, las zonas más deterioradas de Balàfia, Pardinyes, Centre Històric y Templers-Escorxador, seremos quienes más pagaremos. La nueva tasa de basuras se calculará en función de los metros cuadrados de las viviendas (como el IBI), porque PSC y Junts entienden que los metros cuadrados generan basuras, cuando quienes generamos residuos somos las personas y no la superficie de los inmuebles. ¡Todo un despropósito!También, los comerciantes estáis en la diana impositiva de socialistas y Junts. No tenían suficiente con ahogar el Pla de l’Estació que os señalan con mayores cargas impositivas. Y de postre, pretenden destinar el hotel de la estación de tren a acoger temporeros. ¿Así pretenden empoderar el tejido comercial de Lleida? El “tasazo” de basuras pactado entre socialistas y Junts, sin tan siquiera hacer el amago de estudiar medidas fiscales para paliar el efecto de la mayor subida de impuestos de los últimos años en Lleida, es la mayor imposición fiscal aprobada hasta la fecha. Aun asumiendo que la imposición llega por mandato de la Unión Europea y prevista en una Ley de marzo de 2022 que obliga a aplicar una directiva europea en la que se obliga a los contribuyentes a pagar el 100% del servicio de recogida, transporte y tratamiento de basuras. Más cierto es que cualquier gobierno que gestiona bien los recursos de los contribuyentes, anunciaría y desarrollaría distintas fórmulas para compensar a sus ciudadanos el cobro de esta nueva carga impositiva, alineadas en no subir impuestos y bajándolos siempre que sea posible. El gobierno de Lleida no puede hacer caja a costa de sus vecinos. Es una máxima que, si hasta ahora el gobierno municipal dedicaba parte de su presupuesto a cubrir una porción del gasto del servicio de recogida de basuras y, a partir de enero de 2025 todo el coste irá a cargo del contribuyente exclusivamente, significa que el Ayuntamiento se ahorrará dinero, que podría destinar a bajar otros impuestos municipales para paliar los efectos de la subida de la tasa de basuras.El hachazo fiscal podría compensarse con fórmulas que rebajasen el resto de tasas municipales en la misma proporción que la subida de las basuras. Por ejemplo, podrían rebajar entre un 5 y un 15% el IBI y el Impuesto de Vehículos. Simultáneamente, aprobar bonificaciones para familias numerosas y familias vulnerables, o bajar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Conclusión: hachazo fiscal. “Tasazo” a la vista. Sin propuestas ordenadas y claras. Lo peor para los vecinos es que, mientras algunos Ayuntamientos compensarán la subida de la tasa de basuras con la bajada de otras en la misma proporción, en Lleida no. En Lleida pagaremos más por menos, digo menos porque hasta ahora solo se nos ha explicado que pagaremos más por el mismo servicio, porque aquí nadie controla como se prestan los servicios y su calidad. En fin, pagaremos más y el gobierno dispondrá de más para malgastar, pero pronto saldrá el sol en la Lleida de socialistas y Junts.