Halloween de streaming: propuestas para noches terroríficas

Maya (Madelaine Petsch), en el cartel promocional del filme. - AMAZON PRIME VIDEO

La película homónima y ópera prima de Bryan Bertino, estrenada en 2008 –y acogida de forma discreta por público y crítica–, conjugó los géneros slasher y home invasion para retratar la banalidad del mal ante el desconcierto de las víctimas asaltadas en la seguridad de su propio hogar. Aunque sin la retórica característica que encumbró a Funny Games (1997), pero siguiendo el mismo patrón, la “gracia” del filme original residía en su terror nihilista, es decir, el ejercicio del daño a otras personas sin que hubiera otro motivo para hacerlo y, a ser posible, de la forma más sádica imaginable. El principal problema del reboot de Renny Harlin (Driven, El paso del diablo), al menos en su primer capítulo, es que pretende dar un sentido a toda esa violencia gratuita bajo un pretexto de cariz moral algo difícil de encajar para la mayoría de nosotros, que no es otro que el del castigo a la “vida libertina” de los urbanitas por parte de los conservadores habitantes de las profundidades rurales de Oregón. La sinopsis tampoco destaca por su innovación. Todo se reduce a una pareja de jóvenes, Maya (Madelaine Petsch) y Ryan (Froy Gutierrez), que se ven obligados a pernoctar en una cabaña en medio del bosque tras sufrir una avería en su coche y terminan siendo atacados por tres extraños enmascarados en mitad de la noche. Si a ello le añadimos unos 91 minutos de metraje en los que la trama –regida por las constantes decisiones estúpidas que toman sus protagonistas, intercaladas por los momentos de terror fácil al compás de golpes de música– se toma su tiempo para cocerse, tenemos como resultado todo un ejercicio de paciencia incluso para el público que solo estaba sediento de sangre. Ni siquiera los intérpretes tienen el suficiente carisma para levantar un guion que parece no tener a nadie al volante. No solo no aporta nada nuevo al género, sino que es un aburrido refrito de algo que ya hemos visto cientos de veces –y que podía haberse narrado en la mitad de tiempo–. Sin embargo, para quienes sí disfruten de su visionado, hay dos buenas noticias: la segunda parte aterrizará en otoño y la tercera se espera para finales de año. Y mientras aguardan, también disponen en Amazon Prime Video de alternativas similares como Torment (2013) o la española Sweet Home (2015). Para el resto, no puedo evitar finalizar este artículo sin recomendar la extensa y jugosa lista de clásicos que Filmin ha relanzado con motivo de esta terrorífica festividad.