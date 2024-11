Con Machi, las artistas tributan

Publicado por M.M. NOVAU Verificado por Creado: Actualizado:

Sara Santano (Carmen Machi) frente a Celeste (Andrea Bayardo). - AMAZON PRIME VIDEO Sara Santano (Carmen Machi) frente a Celeste (Andrea Bayardo). - AMAZON PRIME VIDEO Sara Santano (Carmen Machi) frente a Celeste (Andrea Bayardo). - AMAZON PRIME VIDEO Sara Santano (Carmen Machi) frente a Celeste (Andrea Bayardo). - AMAZON PRIME VIDEO Sara Santano (Carmen Machi) frente a Celeste (Andrea Bayardo). - AMAZON PRIME VIDEO Sara Santano (Carmen Machi) frente a Celeste (Andrea Bayardo). - AMAZON PRIME VIDEO Sara Santano (Carmen Machi) frente a Celeste (Andrea Bayardo). - AMAZON PRIME VIDEO Sara Santano (Carmen Machi) frente a Celeste (Andrea Bayardo). - AMAZON PRIME VIDEO Sara Santano (Carmen Machi) frente a Celeste (Andrea Bayardo). - AMAZON PRIME VIDEO

El 11 de enero de 2023, a través del canal de YouTube del productor argentino conocido como Bizarrap, Shakira lanzó un tema que, entre otras indirectas muy directas hacia su expareja Gerard Piqué, rezaba aquello de “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” que tan popular se hizo en nuestro país. A ello se sumó la polémica en la que se vio envuelta ese mismo año tras admitir que había defraudado una cuantiosa cantidad de dinero a Hacienda con su residencia en España entre los años 2012 y 2014, lo que la llevó a pagar una multa de más de siete millones de euros. El cineasta Diego San José (Ocho apellidos vascos, Fe de etarras), ya todo un referente español en parodiar la realidad a través de la ficción, toma esa historia como base intercambiando a la artista colombiana por otra mexicana llamada Celeste (Andrea Bayardo), quien da nombre a la serie, y añadiendo a la –a punto de retirarse– inspectora de Hacienda Sara Santano (Carmen Machi) como protagonista haciendo de Sherlock Holmes junto a su particular Watson, Tony (Manolo Solo). No es habitual encontrarse a un funcionario de esta naturaleza en el papel principal de una cinta española, mucho menos en el rol de héroe –heroína, en este caso–, pero no queda sino rendirse ante la deslumbrante –una vez más– interpretación de Machi en esta comedia revelación del año, transitando a medio camino entre el thriller y el costumbrismo. También hay que quitarse el sombrero ante el guion, coescrito junto a San José por Daniel Castro (Ilusión, Abducidos) y Oriol Puig Playà (It Girl), porque estamos delante de una trama detectivesca sin policías ni demasiados sensacionalismos propios del género –aunque alguna persecución policial sí que hay–, así como también de unos diálogos en clave humorística que no necesitan recurrir al típico chiste fácil para robarnos más de una sonrisa a lo largo de sus seis episodios de metraje. Pero también hay espacio para una reflexión más profunda acerca de cuestiones como la crisis existencial de la jubilación y del excesivo tiempo que dedicamos a trabajar, dejando de lado el resto de aspectos de nuestras propias vidas. “Cualquier semejanza con la realidad”, advierten los títulos de crédito, “es pura coincidencia y totalmente inintencionada”. Por supuesto, obviando la evidente razón legal del mensaje, aquí las artistas sí que lloran, porque con inspectoras de Hacienda como Sara Santano sí tributan.

El ‘spinoff’ serializado de ‘Inside Out’, el 11 de diciembre en Disney+

Bajo el título El Sueño Producciones, Disney+ ha lanzado el tráiler del spinoff serializado de la saga animada Inside Out (2015), anunciando su estreno para el 11 de diciembre. Enmarcada entre la primera y la segunda película y bajo la apariencia de falso documental, la trama gira en torno al estudio donde se producen los sueños del joven Riley y al enfrentamiento entre sus dos directores: Paula Persimmon, encargada de idear su próximo sueño de éxito, y Xeni, quien tiene planeado trasladarse a las producciones nocturnas.

Netflix adaptará ‘Celda 211’ en formato serie, con Diego Calva

Netflix ha desvelado que en 2025 estrenará la adaptación mexicana serializada del filme Celda 211 (2009), con Diego Calva (Babylon) como protagonista principal. Dirigida por Jaime Reynoso (El método Kominsky) y Gerardo Naranjo (Narcos), el guion sigue a un abogado que se hace pasar por preso para lograr sobrevivir durante el motín de una cárcel.

La serie ‘Star Wars: Visions’ (T3) aterrizará en Disney+ en 2025

Aunque todavía se desconoce la fecha concreta, Disney ha confirmado que los nueve episodios de la tercera entrega de Star Wars: Visions (2021) llegarán a su plataforma en 2025. Entre los estudios seleccionados aparecen David Production, Kamikaze Douga, ANIMA, Kinema Citrus Co., Polygon Pictures, Production IG, Project Studio Q, TRIGGER y WIT Studio.