La força de la joventut lleidatana

En l’article de la setmana passada defensava la necessitat d’impulsar un lobby empresarial i econòmic per dinamitzar l’economia lleidatana, afavorir la creació de nous llocs de treball i empoderar el teixit empresarial i social, tot potenciant la marca Lleida. Per això, aposto per un pla estratègic econòmic propi per a Lleida i tota la província, basat en la col·laboració pública i privada, que sumi els esforços de tots els sectors implicats per defensar els interessos de Lleida i de les persones, per sobre de qüestions ideològiques i partidistes perquè la unió fa la força, sempre.En el lobby que defenso, la joventut lleidatana té un paper fonamental. Cada vegada més, els joves agafen les regnes de la transformació social i econòmica. Aquesta ciutat està passant per un procés d’adaptació i innovació, posicionant-se com un focus d’oportunitats per a joves emprenedors i talent local. La marca Lleida no només representa una ciutat amb història, sinó també una ciutat que mira al futur amb optimisme, fomentant la creació de noves oportunitats per a les generacions més joves.La joventut de Lleida ha demostrat al llarg dels anys ser una font inesgotable d’energia, creativitat i innovació. Amb el suport d’entitats educatives, culturals i socials, els joves de la capital i de la província han aprofitat els recursos disponibles per formar-se, desenvolupar-se i, sobretot, impulsar nous projectes i idees en tots els àmbits professionals i acadèmics.En aquest sentit, i des d’un lobby local, la marca Lleida ha d’esdevenir un element identificatiu que permet a la joventut expressar les seves aspiracions i valors. No es tracta només d’un concepte geogràfic, sinó també d’una manera de viure i de concebre el futur. La identitat lleidatana ha sabut integrar tradició i modernitat, mantenint-se fidel a les seves arrels mentre s’obre a les tendències globals i a les noves possibilitats.Emprendre, en qualsevol àmbit de la vida, és fonamental per a l’impuls de la ciutat i el desenvolupament del talent jove. Per això, cal apostar per la formació i el coneixement. És imprescindible continuar invertint en la creació de centres d’emprenedoria, espais de coworking i incubadores d’empreses, on els joves poden trobar el suport necessari per a desenvolupar els seus projectes de vida. Tot projecte, si és sa i honest, mereix una oportunitat. Per aquest motiu, des de l’administració local cal tractar amb cura totes les iniciatives i propostes i donar-hi suport, perquè invertir en el talent local és invertir en el futur i les noves generacions. Calen espais de col·laboració que no només ofereixin serveis d’assessorament, finançament i formació, sinó que també fomentin la cooperació entre emprenedors i el contacte amb professionals i mentors.Vull posar en valor els centres de formació i la Universitat de Lleida. La nostra ciutat ofereix moltes oportunitats per a la seva joventut, no només en el camp de l’emprenedoria, sinó també en el de la formació i la recerca.El talent jove de Lleida, amb la seva capacitat d’innovar i de generar solucions creatives, té un paper fonamental en l’impuls de la ciutat cap a un futur més pròsper i diversificat. Les administracions, el teixit empresarial i social i les entitats educatives de la ciutat han de seguir treballant conjuntament per crear més oportunitats, formació especialitzada i suport per a l’emprenedoria, amb l’objectiu d’afrontar els reptes socials i econòmics que vindran.Un dels reptes més grans per a Lleida és aconseguir retenir el talent local. Per mi, és fonamental per garantir el futur de la ciutat, i per això cal potenciar un entorn favorable en tots els àmbits: habitatge, seguretat, oci, cultura, entre d’altres.La marca Lleida no és només una referència geogràfica, sinó una identitat que representa el talent, l’emprenedoria i les oportunitats de futur per als joves de la ciutat i de la província. Amb el seu esperit innovador i el suport a l’emprenedoria local, Lleida es posiciona com un referent per a aquells que volen desenvolupar-se professionalment i personalment en un entorn dinàmic i ple de possibilitats.El futur de Lleida està en les mans de la seva joventut, i les oportunitats són més vives que mai per aquells que volen aprofitar-les. Aquesta és la #LleidaImplicada que vull i defenso per la joventut lleidatana i l’emprenedoria.