Canviem el focus: la vergonya per a l'agressor

La reflexió col·lectiva i els avenços cap a una societat lliure de violències masclistes són el cor de la nostra lluita. La força de l’acció col·lectiva ha estat sempre el nostre motor. Aquesta és una de les grans reivindicacions del nostre sindicat, que aposta per la unió i la sororitat per generar canvis profunds.

Els èxits aconseguits no són fruit d’esforços individuals, sinó de la col·laboració entre persones, entitats i col·lectius que han treballat plegats per reconèixer i fer efectius els nostres drets. La UGT representa aquesta força col·lectiva i estem convençuts que el canvi només és possible des de la implicació de totes i tots. Actualment, el moviment feminista ha guanyat força, posant en qüestió les estructures patriarcals. Però aquest avenç també ha desencadenat una reacció contrària: l’auge de l’extrema dreta i els governs conservadors que intenten desmantellar les conquestes feministes. Per això, és imprescindible reforçar la nostra resistència. No podem permetre que la misogínia, els estereotips i les violències contra les dones debilitin la nostra lluita. La resposta ha de tenir el feminisme com a eina clau per erradicar les violències masclistes.

Aquest 25N, la UGT de Catalunya reitera el seu rebuig frontal a totes les formes de violència contra les dones. Les estructures patriarcals continuen trobant vies per subsistir, i per això el nostre compromís amb l’eliminació d’aquestes violències és ferm. A través de l’acció sindical i la participació activa en polítiques públiques, seguirem treballant per garantir la igualtat i la seguretat de les dones.

La lluita contra aquesta xacra comença a cada empresa, a cada centre de treball, i s’estén a tots els àmbits de la societat. Hem d’acompanyar les víctimes, denunciar els assetjadors i assenyalar sense dubtes la culpa de l’agressor. La víctima no és responsable. La vergonya és de qui perpetra la violència, i és aquí on hem de posar el focus per avançar cap a una societat més justa i lliure.