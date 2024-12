Liderazgo en el uso de chatbots de IA

Creado: Actualizado:

En el liderazgo personal, de equipos o de organizaciones, se va generalizando el uso de chatbots de IA. Se entiende que como herramientas de apoyo y de ahorro de tiempo, no como sustitutos del criterio personal. Por ello, ofrecemos conceptos y términos clave en el uso de chatbots de IA para un liderazgo que incluya la inteligencia artificial.Alucinación: El error persistente puede ocurrir y ocurrirá. En ocasiones el chatbot genera contenido falso o erróneo. Puede ocurrir que el chatbot se mantenga en su error, incluso aportando justificaciones.Actitud crítica: Forma de solucionar alucinaciones, y también de mejorar los resultados del chatbot. Yo no acepto ciegamente las respuestas que me da el chatbot, las reviso, las analizo, hago alguna prueba, pienso en su aplicación.Actualización: Para estar al día la IA no nos sirve, los chatbots tienen un límite de tiempo en sus bases de datos, también tienen día y hora de actualización, y lo que ha ocurrido después no lo pueden recoger. Un chatbot no informa en tiempo real.Consentimiento informado: El chatbot de IA genera un contenido, no una verdad absoluta. Siempre hay que verificar, contrastar, validar, revisar o cuestionar el contenido que nos genera.Confidencialidad: El intercambio de peticiones con la IA nunca incluirá información personal, información de los demás, ni de grupos o asociaciones, ni de la empresa.Contexto humano: La IA es una herramienta complementaria. Tengo que usar más herramientas, y además necesito el conocimiento que me da el contacto con los demás, con otros tipos de informaciones y de fuentes.Independencia cognitiva: Puede que alguien caiga en la locura de pedir una decisión a un chatbot. Por mucho que un chatbot pueda dialogar, o responder, o generar contenido con una petición, recordemos siempre que la IA no piensa, y menos aún puede tener la responsabilidad de una decisión. Cada persona debe ejercer su criterio, sin delegar decisiones en la IA.Originalidad: Copiar y pegar el resultado que genere un chatbot es infrautilizar la herramienta y es un resultado pobre. Para obtener el máximo partido posible, debes superar la tentación de copiar y pegar lo primero que has obtenido. Pídele que mejore su resultado, o que mejore tu idea. Pregunta, interacciona, cambia, propón, descarta, añade, refina, revisa. Petición: Instrucción que se le da al chatbot para generar un resultado. También se denomina consulta, o prompt en inglés. Solo se llega a resultados efectivos cuando se hacen peticiones efectivas. Para que una petición sea efectiva, debe expresarse en lenguaje correcto, apropiado, con estos elementos: qué necesito, para qué o para quién, en qué contexto, y en qué formato o condiciones quiero recibirlo.Finalmente, como en cualquier ámbito de liderazgo, el uso del sentido común nos permite comprender que la IA no tiene experiencia vital. Debemos adaptar lo que un chatbot genera a la realidad de nuestro contexto y de las relaciones entre personas, con una base ética. Por eso encontramos que en ocasiones lo que genera no es aceptable, o es una pérdida de tiempo, o es una ingenuidad. Por ello es indispensable que nosotros, los líderes, validemos lo que la IA nos facilita para que tenga sentido.