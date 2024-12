El voluntariat per la convivència i el bé comú

Creado: Actualizado:

El 5 de desembre se celebra el Dia Internacional del Voluntariat (DIV) per al Desenvolupament Econòmic i Social, per decisió de l’Assemblea General de les Nacions Unides de l’any 1985. La finalitat del DIV és, per tant, el desenvolupament econòmic i social, que ha de ser necessàriament just i equitatiu. El voluntariat fa que les persones formin part de les solucions. Els reptes als quals ens enfrontem: el canvi climàtic, els conflictes i les injustícies socials poden resultar aclaparadors. A tots els racons del món, els voluntaris són els primers a respondre. Afronten els reptes amb coratge i dedicació. Només cal mirar avui cap a València. Enguany, la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) dedica el DIV 2024 a subratllar el paper del voluntariat en favor de la convivència, el civisme i el bé comú, quan hi ha un risc evident que triomfin les tendències que alimenten l’odi envers persones i grups, els prejudicis sense fonament, l’egoisme que perd de vista l’altre i la indiferència pels seus patiments. Si hom vol una societat pacífica, gestionada des de la democràcia del compromís, on les barreres entre grups i cultures es difuminin i la llengua i el sentiment de pertinença a la nació de tothom s’enforteixin és imprescindible comptar amb el voluntariat i les seves entitats, protegir-les i empoderar-les. Escau animar els governs i les institucions a donar suport i reconèixer la contribució del voluntariat, ja sigui en entitats socials, culturals, veïnals, mediambientals, esportives, de l’àmbit de la salut o altres, en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, entre els quals que s’acabi la pobresa, es redueixin les desigualtats i tothom tingui educació i un treball decent. I, també, reclamar, com ho fa el Manifest del DIV 2024, que les administracions creïn i mantinguin espais d’intercanvi per debatre i acordar les polítiques públiques que incideixen en el benestar i la qualitat democràtica, que evitin de fer les funcions que les entitats ja exerceixen amb eficàcia i que facilitin noves fórmules de finançament de la seva activitat que suposin una millor dotació de recursos, amb estabilitat i simplificació administrativa. Acabo l’article transcrivint el darrer paràgraf del manifest DIV 2024: “El voluntariat i les seves entitats creen fraternitat, promouen la responsabilitat personal i social, cerquen l’equilibri entre l’interès personal i el bé comú. El voluntariat treballa per una societat equitativa, justa, solidària, sostenible, cívica i convivencial, per a la transformació social imprescindible i per a l’exercici dels drets reconeguts i l’atenció als deures obligats. Sabrem estar a l’altura del repte, en col·laboració amb les entitats i institucions públiques i privades que cerquen els mateixos objectius. És el nostre compromís.”