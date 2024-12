Istòria d’istòries

Creado: Actualizado:

Diuendres passat assistí ara presentacion d’un libre sus es hèts relevants dera istòria d’Arties, un pòble dera Val d’Aran enclauat en Naut Aran, der autor Jose Antonio Bruna, vesin deth nomentat pòble, un nau membre que se hig ara lista de persones que mos mòstren era sua recèrca. Tamb era sua istòria particulara contribuís ara istòria generau deth país. Aguestes istòries hètes en silenci, ben documentades, sacrificades, mès qu’en ensem son trabalhs curosi, fòrça rigorosi e de cada còp mès exigents. Aguesti documents particulars son entà nosati plan importants, perqué sense es petites istòries des aranesi non se pòt confeccionar era istòria reiau d’un pòble, un rèpte bric aisit mès plan de besonh, e aguesta tanben ei era finalitat der Institut d’estudis aranesi-Acadèmia aranesa dera lengua occitana que publique aguest libre amassa tamb er Ajuntament deth Naut Aran.Un país que compdam damb un bon sarpat de mèstres, trabalhadors, recercaires competents que hèn es causes de valent, com cau, que mos vòlen mostrar ua vision diferenta de trèts concrèts. Mos trapam tamb un grapat d’istoriaires que conformen un passat, saber des nòstes arraïtzes, e que mos ajuden a conéisher milhor eth present e entreveir eth futur d’aguest petit país qu’ei Aran. Tamb ua istòria, ua cultura, un patrimòni.. semblant a quinsevolh territòri der entorn, mès tanben diferent pera sua orientacion, situacion termièra e sustot pera sua lengua, qu’a amiat a auer, tanben, ua istòria particulara.Gràcies per èster vius, actius, peth bon trabalh qu’amiats endauant e peth servici que hèts ath país, mereishetz reconeishement e gratitud!!