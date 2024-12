La municipalització dels autobusos, una oportunitat per transformar Lleida

Creado: Actualizado:

Entre els principals reptes de futur que ha d’entomar la ciutat de Lleida en un futur immediat hi ha, al meu entendre, el de convertir-se en una ciutat referent en la lluita pel canvi climàtic i amb una qualitat de l’aire molt superior a la que tenim actualment. Aprofito per recordar que demà, diumenge 15 de desembre, se celebra La Marató de 3Cat dedicada, precisament, a les malalties respiratòries. Tenim totes i tots una oportunitat de col·laborar i aportar per a la investigació mèdica, que ha d’anar acompanyada sempre d’accions polítiques. Per això, si parlem del futur de la nostra ciutat i dels seus veïns i veïnes, no hi ha cap mena de dubte que hem de treballar plegats per fer de Lleida una ciutat més sostenible i amable.Des d’Esquerra Republicana creiem fermament que assolir aquest repte passa necessàriament per un replantejament del model d’autobusos urbans que té ara mateix la ciutat. Actualment, el servei municipal de transport urbà de viatges al nostre municipi es gestiona de manera indirecta, mitjançant una empresa adjudicatària. Posem-hi una mica d’antecedents: El contracte es va formalitzar l’1 de juliol de 2002 per un període de 10 anys. No obstant això, per un acord del ple municipal al juliol de 2012 es va modificar el període de vigència del contracte, ampliant-lo en 10 anys, amb possibilitat d’una pròrroga per un màxim de 5 anys més. Amb tot, s’ha anat prorrogant el contracte fins al 31 de gener de 2025.El ple municipal de març de 2022 va aprovar (amb els vots favorables d’ERC, Junts i el Comudelleida i l’abstenció de la resta de grups i regidors no adscrits) una moció del Comú per la municipalització del servei de transport urbà de viatgers. A l’octubre de 2024, a iniciativa, també, del Comú, es va celebrar una audiència pública sobre la prestació del servei d’autobús a la nostra ciutat i la seva possible municipalització. Com es va poder comprovar en el torn d’intervencions de les persones i entitats assistents, la posició majoritària va ser favorable a la gestió directa del servei.Amb tot això, i amb l’aprovació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que ens permet tenir un document on sostenir totes les accions a dur a terme –amb un bon calendari i els recursos econòmics pertinents–, considerem que cal prendre mesures immediates per avançar en l’objectiu de reforçar i millorar el servei de transport públic urbà, revisant no només el servei sinó també el model de gestió que permeti una millor prestació i adaptació del servei a les noves necessitats.I és en aquest sentit que, amb el grup del Comudelleida, vam presentar al novembre una moció on demanem al Govern de l’Ajuntament que estudiï la municipalització de la gestió dels busos interurbans de la ciutat. A més, demanem que es faci un estudi de la xarxa de transport urbà, adaptat al Pla de Mobilitat i al desplegament de la Zona de Baixes Emissions, amb l’objectiu de reduir la circulació de vehicles privats a la ciutat. Si Lleida no té una alternativa de transport públic de qualitat i fiable, serà molt difícil que els veïns i veïnes utilitzin majoritàriament el transport públic com a alternativa al vehicle privat. Ho va dir la consellera Capella en una de les visites que va fer a Lleida quan era consellera de Territori: la millor garantia perquè un transport tingui èxit d’usuaris és la seva qualitat i el seu bon funcionament. I aquesta, avui per avui, és una assignatura pendent pel transport públic a Lleida.És per això que des d’Esquerra creiem que la millor manera de garantir aquesta qualitat en el servei és que l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) assumeixi la gestió dels busos urbans. Els antecedents avalen l’EMAU, amb la municipalització de la Zona Blava, el mandat passat, i la municipalització del pàrquing de Sant Joan, en l’actual. Cal fer una passa clara, ferma i valenta per millorar el transport públic a la nostra ciutat per aspirar a ser una ciutat capdavantera en mobilitat sostenible, des de la municipalització dels serveis públics.