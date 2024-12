Creado: Actualizado:

Fa uns mesos vaig tenir el privilegi d’escoltar el Dr. Mario Alonso Puig, en una conferència titulada Saber liderar avui, que va tenir lloc en un espai tan icònic com la Seu Vella, durant la jornada de Nits Cambra. El Dr. Alonso, amb l’experiència com a metge, conferenciant i autor, ens va oferir una visió captivadora del que significa liderar en el context actual, més enllà dels models convencionals. El lideratge, com ell va subratllar, no és només una qüestió de dirigir equips o assolir uns objectius; és també un viatge personal, una exploració de la capacitat humana de transformar reptes en oportunitats i de guiar persones amb empatia, creativitat i coratge. En una època de canvis ràpids i incertesa, el Dr. Alonso va destacar la importància de saber connectar amb el nostre potencial intern i inspirar els altres des de l’autenticitat. No es poden perdre oportunitats “perquè si algú t’ofereix una increïble oportunitat i no estàs segur de si ho pots fer, digues que sí i llavors aprèn com fer-ho després. Aprèn sobre la marxa. Les oportunitats són poques”. “Cada repte és una oportunitat per desenvolupar parts de tu que encara desconeixes”. El Dr. Alonso defensa la seva idea que s’ha de “liderar des del cor”. En moments difícils i complicats, la capacitat d’un líder per connectar emocionalment i inspirar confiança és fonamental. Liderar avui dia significa, en primer lloc, liderar-se a un mateix: entendre’s, conèixer-se i desenvolupar una capacitat d’autogestió emocional, que ens permet respondre a les situacions amb intel·ligència i serenitat. L’empatia, l’escolta activa (un líder no ha de saber de tot, però sobretot ha d’escoltar i deixar-se guiar per experts, per prendre decisions encertades) i la visió compartida són elements importants, perquè el lideratge autèntic no es basa a imposar autoritat o el poder sinó a inspirar i mobilitzar des de l’exemple i el suport. Els bons líders saben adaptar-se a les persones, s’interessen genuïnament pels seus equips i no només enfoquen els seus objectius en resultats numèrics, sinó en el desenvolupament integral de cada persona. Cal un lideratge conscient i humà, que consideri les necessitats i emocions dels altres. Ser líder és tenir flexibilitat, superar els egos, gran capacitat d’adaptar-se al canvi continu i saber superar la sensació de solitud, frustració i por. L’agilitat mental i la capacitat d’aprendre i desaprendre i tornar a aprendre és clau en un món en constant transformació. Un veritable líder no només s’enfoca en els resultats, sinó en les persones. La jornada a la Seu Vella, organitzada per la Cambra, va ser tot un èxit i una oportunitat per a tots nosaltres de reflexionar sobre quin tipus de lideratge necessitem avui, i de recordar que, en última instància, liderar és una manera d’entendre la vida, un compromís amb els altres i amb un futur compartit. L’empatia, la resiliència, l’actitud positiva, el lideratge i la nostra forma de pensar són eines que quan s’integren en la nostra vida diària , ens permeten ser més forts, compassius i exitosos. Perquè un líder que practica l’empatia i fomenta un entorn de respecte i suport té capacitat per aglutinar un equip, més compromès i amb més resiliència. “El veritable líder no és qui se situa per sobre dels altres, sinó qui els inspira a elevar-se més enllà del que mai haurien imaginat.”