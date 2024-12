La teva Lleida, el nostre compromís

Creado: Actualizado:

Acabem el 2024 amb un govern que ens té acostumats a tenir molts bons propòsits i molt bones intencions, molts anuncis i compromisos, però que passen els mesos i cada vegada més s’acumula la feina per fer. Segurament, com diu l’alcalde, el millor està per venir, però un any i mig després.. s’ha acabat el buscar culpables i a assumir com a propis els errors i els encerts, amb maduresa, sense retrets ni ressentiments. En aquest sentit el passat dilluns, 16 de desembre, des del grup d’ERC vam registrar un prec on els demanàvem un seguit de propostes per a la ciutat. Idees, iniciatives i projectes que sumem a les més de tres-centes que li hem fet arribar durant tot l’any. Moltes d’aquestes propostes –un paquet de 100 mesures!– van lligades al pressupost del 2025, però d’això ja en parlarem el proper mes de gener, amb el ple específic de Pressupostos, on ja tindrem temps d’analitzar números i de contraposar projectes concrets. Avui, en aquestes línies, voldria anar més enllà i citar-vos alguns dels compromisos que hem demanat que –només– requereixen voluntat política per a tirar-los endavant i que creiem que no poden esperar ni un dia més i que el Govern hauria de situar en aquesta agenda lleidatana a partir de l’1 de gener del 2025.Ho hem dit i hi hem insistit moltes vegades: cal revisar el Pla Local de Seguretat, amb el consens de tots els grups municipals, i amb una diagnosi específica per a l’Horta de Lleida, sobretot després dels episodis que estem vivint els últims dies, setmanes i mesos.Cal fer una proposta de POUM nova, sense cometre els mateixos errors que van portar el Govern d’aleshores al desastre al 2019. Demanem a l’alcalde Larrosa que incorpori les propostes i la mirada de tots els grups municipals, de les entitats i comunitat, dels barris, des de l’inici, des del consens, des de la base.Demanem un impuls clar per a la llengua catalana, i que abans de l’1 de febrer se’ns presenti l’aprovació del Pla de Treball de la Comissionada per la Llengua (a hores d’ara, només n’hem conegut la comissionada, però passen els mesos i res de pla de treball i res de propostes per dur a terme).Que elaborin i aprovin el nou Pla Estratègic de Subvencions (el PES). L’alcalde sap igual que jo que les entitats necessiten aquest suport econòmic per part de l’Ajuntament. Facin-ho abans del març del 2025 i establint convenis pluriennals lligats a activitats específiques per garantir el bon funcionament de les entitats i, per tant, de la ciutat.Vam aprovar una moció el ple de novembre: elaborin un cens d’habitatges buits, facin efectius els acords aprovats en aquell document i treballem conjuntament perquè, a Lleida, cada cop hi hagi més habitatge per donar sortida a un dels temes que més preocupa a la ciutadania. No fem trampes amb l’EMAU, que prou ens ha costat treure’l del forat. I, si em permet, malgrat el to i les bones paraules: prou excuses amb el Pla de l’Estació, és l’únic projecte que tenia un informe econòmic avalat per un dels millors economistes de la ciutat i el consens de tots els grups municipals.Reclami a la Generalitat la carpeta lleidatana, tota ella: el CAP i l’Institut de Cappont, el polígon de Torreblanca, el pavelló de la Fira, els 4 milions per a inclusió, el Pla de Barris, l’edifici únic.. no es quedi curt en res. Sap que aquí hi hem estat sempre i ens hi trobaran.Aquest any 2024 acabem l’any Magre. Comencem el 2025, que serà l’any Viñes. Un any 2024 que tancarem amb un dels majors llegats compartits i de ciutat, el Museu Morera. Li demanem que aquest Morera sigui, també, la casa del nostre estimat Joaquim Ureña. Des del record i la sensibilitat d’aquell artista lleidatà que ha portat la Rambla arreu del món. Des del grup d’Esquerra Republicana hem presentat totes aquestes propostes des de l’escolta activa de totes les entitats i de tots els ciutadans que hem tingut el plaer de visitar o trobar a les quals des d’aquí també els agraïm la feina constant i silent que fan cada dia. Això és el que portem fent durant mesos i el que continuarem fent durant tot el mandat. Construint la teva Lleida. El nostre compromís.