No se autoriza la fecundación de una mujer con el esperma de su antigua pareja fallecida

Recientemente, la Audiencia Provincial de Vizcaya ha dictado una resolución desestimando el recurso de apelación interpuesto contra el auto de primera instancia que desautorizó la pretensión manifestada, tanto por la pareja como por el padre fallecido, de iniciar un proceso de reproducción asistida con el semen del difunto.La decisión judicial se fundamenta en la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida de 2006. Su art. 9 regula la necesidad de la preexistencia de un consentimiento explícito del difunto "que se ha de expresar mediante los cauces formales que establece la ley y ser específico para la inseminación post mortem". En ningún caso se permite una interpretación implícita de la voluntad.El juzgado analizando el caso concreto considera que se ha acreditado que ambos eran pareja y que el fallecido había manifestado en vida su voluntad de ser padre, puesto que habían acudido a diversos especialistas en reproducción, pero, pese a ello, no concurre el requisito legal del consentimiento expreso post mortem. Este consentimiento que exige el ordenamiento jurídico es de carácter personalísimo, es decir no puede ser sustituido por terceros. Así, concluye manifestado: "El consentimiento expreso es un requisito indispensable para comprobar la voluntad del fallecido que no puede ser sustituido por ningún medio debido a que tiene carácter personalísimo. Por ello, no puede admitirse la autorización judicial a través de indicios y testimonios, puesto que, suplantando la voluntad de aquel, supondría una vulneración de la capacidad de autodeterminación de la persona, que afectaría a su libertad para reproducirse."En consecuencia, queda claro que si tenemos voluntad de ser padres tendrá que ser manifestando expresamente en escritura pública, en testamento o documento de instrucciones previas para que concurran los requisitos que exige la reproducción asistida post mortem.Visto el panorama actual, y en el supuesto de que usted se encuentre en una situación similar le aconsejamos que contrate los servicios de un abogado que pueda asesorarle y defender sus derechos adecuadamente.