Treball, República i justícia social

Creado: Actualizado:

La Intersindical-CSC som la primera força sindical d’obediència catalana, amb persones afiliades i representants de tots els sectors productius. Evidentment, creiem en la unitat d’acció entre els diferents sindicats per defensar millor els interessos col·lectius del conjunt de la gent treballadora. Ens organitzem amb tres federacions (serveis públics, serveis privats i indústria) i en deu unions territorials.Un sindicat és una eina de progrés imprescindible per al conjunt de la societat. Més encara amb la precarietat laboral i econòmica crònica que patim tantíssimes persones. La qualitat de vida i els salaris són cada cop més i més insuficients per a atendre problemes greus com la inflació (l’augment dels preus dels productes, incloent-hi el menjar) i la dificultat creixent d’accés a un habitatge digne (no només de joves, sinó de persones grans, de treballadors migrants, de famílies monoparentals, i de tot tipus, en realitat). Són només dos exemples: l’especulació alimentària, en alguns casos, i l’especulació sobre una necessitat bàsica que ha de ser considerada i legislada com això, com una necessitat bàsica, i no pas com un bé de mercat amb el qual fer negoci. El capitalisme neoliberal de lliure mercat és expert a fer més rics els rics i més pobres els pobres. Només des de la lluita col·lectiva i el suport mutu podrem fer front a la necessitat d’un habitatge digne i accessible per a tothom, a la recuperació d’un sistema sanitari públic que ha estat desmantellat durant dècades i que davant la irrupció de la pandèmia va fer recaure la responsabilitat i el sacrifici damunt les espatlles de qui hi treballa dia a dia. Pel bé de tots, hem d’enfortir i exigir molts més recursos i molta més inversió estructural a una sanitat pública, universal i de qualitat: amb noves contractacions de feines estables i el reforçament de totes les branques d’aquest element central per al benestar social. Podríem parlar d’altres crisis, com del sistema educatiu, per al qual cal més inversió i més immersió. O la crisi de les pensions, una crisi que sorgeix de les renúncies i de l’afebliment premeditat del sistema públic de pensions.D’altra banda, hem de reindustrialitzar Catalunya per guanyar sobirania econòmica i generar llocs de treball amb bones condicions laborals; hem de dotar-nos d’infraestructures modernes i operatives, però fer-ho amb visió ecològica i deixant de banda la pràctica extractiva de la gran contractació privada (crear ocupació de qualitat per a desenvolupar bones infraestructures va de bracet de la contractació pública), i hem de recuperar la gestió pública de les infraestructures bàsiques per a posar fi a l’espoliació econòmica que patim, tant el país (som una nació ocupada) com els treballadors (autònoms i assalariats). Ens cal urgentment un sistema fiscal progressiu, en el qual pagui més qui té més i on es persegueixin i se sancionin l’elusió i l’evasió fiscals.La Intersindical-CSC volem ser una eina cada cop més útil a tots els llocs de treball i al conjunt de la societat; per això lluitem per una Catalunya independent, justa, sostenible, feminista i solidària.