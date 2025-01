Carta als reis mags 2025

Creado: Actualizado:

Un any més, us escric aquesta vegada amb dues peticions, que no tenen res a veure amb joguines, tresors materials o somnis individuals, sinó amb un desig profund, compartit per gran part de la societat del nostre estimat país.En el món polític, vivim temps complicats carregats de radicalisme, populisme, confrontació, demagògia, corrupció, discursos d’odi, sectarisme, soroll i polarització, que han anat calant en la nostra societat, fins al punt que sembla que la discòrdia i la rancúnia s’han instal·lat com una rutina. Aquest soroll impedeix als nostres dirigents polítics escoltar l’autèntic pols de la ciutadania, aquell que batega amb la necessitat d’unir, no de separar.Us demano, estimats reis, que amb la vostra saviesa i bondat feu tot el que estigui al vostre abast per regalar-nos un clima de serenitat, convivència, concòrdia i respecte. Necessitem un temps de tolerància, diàleg obert i sincer, de consensos, que es posi sempre davant el bé comú, respectant les lleis i les normes bàsiques de convivència. Els nostres polítics en la seva lluita legítima i necessària per defensar les seves idees, haurien de parar per un moment i escoltar amb atenció el que demana la societat. Volem que els que tenen la responsabilitat de guiar-nos sàpiguen posar en pràctica el que realment importa: moderació, humilitat, la capacitat de trobar punts d’entesa, de reconeixement de possibles errors i la necessitat de construir ponts i no murs ni trinxeres.Per una altra part, aquest any, us faig una nova petició, que no és només un desig, sinó una reflexió col·lectiva amb l’esperança de construir un futur més segur per a tothom. La recent Dana que ha afectat sobretot València ens ha deixat una profunda tristesa i ens ha trencat el cor, per les pèrdues humanes i materials que ha ocasionat. Però també ens ha donat una lliçó que no podem ignorar: encara ens queda molt per millorar en la gestió i prevenció davant d’aquests fenòmens. Us sol·licito que ens inspireu per aconseguir: 1) Un sistema d’alertes més eficient, capaç d’arribar a tothom amb rapidesa i claredat. 2) Comunicació honesta i coordinada entre les administracions. 3) Ajuts ràpids i eficients per aquells que ho han perdut tot. 4) Plans de prevenció i gestió del territori que ens permetin anticipar-nos als riscos i reduir-ne l’impacte. 5) Una defensa ferma dels interessos Públics i generals.Estimats reis, no podem evitar la força de la natura, però sí que podem tenir més resiliència, solidaritat i responsabilitat. El meu desig és que aquesta tragèdia ens serveixi per aprendre, per actuar amb eficàcia i per posar les persones al centre de les decisions. També us demano consol i pau als cors de les famílies que han perdut éssers estimats, així com als que han vist com les seves llars, negocis i somnis han quedat destruïts. Feu que sentin que no estan sols en el seu dolor i que la solidaritat de la societat els envolta amb calidesa. No oblideu portar reconeixement i agraïment per la generositat de tantes persones que han ofert el millor d’elles mateixes, amb actes petits i grans i que han estat una llum d’esperança enmig de la foscor. La seva solidaritat infinita ens recorda que, en els moments més difícils, la humanitat és capaç de brillar amb força.Estimats reis, ajudeu-nos a mantenir viu el record de les víctimes. Feu-los arribar el respecte i la memòria que mereixen. Que el seu dolor no sigui mai oblidat. Amb la confiança que ens portareu no només regals, sinó també esperança i saviesa.