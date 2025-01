L’estiu que Jimmy Carter visità la Seu Vella

Creado: Actualizado:

LA boira gebradora que ens va acompanyar en el comiat de 2024, tot i que fes honor a la màgia que diu l’eslògan creat per la Paeria aquesta tardor per recordar una de les nostres senyes identitàries, que compartim, però, amb bona part de la vall de l’Ebre, a més d’altres contrades de Catalunya i de la resta de l’estat com els homes i dones del temps ens recorden cada dia per la forta presència anticiclònica, té també sempre un toc de tristesa. Aquesta pena no ve donada per l’acabament de l’any, sinó pel traspàs de persones estimades, com la de l’artistàs Joaquim Ureña Ferrer, aquarel·lista reconegudíssim i escultor de cine a descobrir pels carrers de Lleida; o la de José Molina Campillo, més conegut com l’Andarín de la Bordeta, per la seva passió per caminar per causes solidàries i pel reconeixement del nostre patrimoni; o de l’entranyable poeta Rosa Fabregat Armengol, una segarrenca que estimà força la nostra Seu Vella. Però també ha fet el pas a l’altra meitat de l’infinit un expresident dels Estats Units, Jimmy Carter.Aparentment l’americà, tot i la seva rellevància internacional, ens queda lluny de la nostra visió més local, però si recordem un fet que va passar fa disset anys comprovarem que és tot un personatge que mostrà curiositat i estima pel nostre patrimoni, protagonitzant una bonica història en favor del nostre Castell.Era en plena canícula estiuenca, concretament el 19 d’agost de 2007, quan Jimmy Carter passava per l’autovia A-2 vorejant la nostra ciutat i li cridà l’atenció el tossal que destacava al mig de la verda horta i aquella singular estructura que s’aixecava a sobre. No va dubtar a indicar al conductor del vehicle que sortís per anar a conèixer de prop aquella meravella que havia descobert tot tornant de Santander. Havia participat en el seminari Energía y liderazgo democrático: promoviendo acceso a la Energía para la reducció de la Pobreza, que havia organitzat el Club de Madrid dins dels cursos d’estiu de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, sense cap dubte un tema de total actualitat i que demostra el tarannà de l’exmandatari nord-americà, implicat en causes nobles per millorar la vida de la gent d’aquest planeta.Tanmateix aquella sortida de la ruta marcada per visitar una joia del patrimoni universal, demostra també una sensibilitat especial per l’art i pel patrimoni. La seva presència a la Seu Vella va agafar per sorpresa el personal que tenia cura de l’accés al monument, que llavors era per la porta dels Fillols. No sabem gaire més de com va anar tot plegat, sortosament se li va oferir el llibre de visites on va escriure la sensació que havia rebut al conèixer el nostre preuat símbol: “Beautiful. Peaceful”, és a dir, “Bonic i tranquil”. Aquella visita és una anècdota bonica de la història de la Seu Vella, una magnífica mostra de la icona que és el nostre gran tossal i el reclam que esdevé per aquells que mostren una capacitat especial per sentir-lo. Jimmy Carter passà per la Seu Vella i sembla que no va decebre les seves expectatives, però fou gairebé ignorada la seva presència i tots ens quedarem amb les ganes d’haver-li pogut preguntar més coses sobre el que li havia semblat. Potser no cal més, simplement fou una persona atreta per una silueta singular en l’horitzó. Però el que passa és que era Carter, Jimmy Carter. Gràcies per l’aturada i bon viatge!