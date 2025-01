Qué van a hacer las empresas en 2025

Creado: Actualizado:

En estos días las empresas, profesionales y equipos anticipan qué hacer, y cómo hacerlo mejor, en 2025. Como especialistas en desarrollo del talento, en Executive HR Talent observamos qué pasa en las empresas, qué buscan, y les podemos ofrecer una lista rápida de lo que un buen número de personas líderes tienen en mente para mejorar y hacer avanzar sus equipos en los próximos meses.1. Comunicar y explicar el porqué Lo que nuestros clientes compran, antes que las características técnicas o el precio de nuestro producto o servicio, es sobre todo la filosofía que hay detrás, su valor, el porqué de su esencia, su razón de ser. Este año, más que nunca, explicaremos el “corazón” de lo que proporcionamos, y no nos centraremos en el precio o en las características, porque sabemos que las decisiones son sobre todo emocionales, irracionales, muy de sentimientos, y después las racionalizamos y justificamos convenientemente.2. Mejorar nuestro clima Lo que yo creo que pasa en mi departamento o empresa, o creo que piensa mi equipo, puede ser bien diferente a la realidad. Evaluar el clima de mi empresa permitirá que mejoremos internamente para mejorar hacia afuera. Este año es fundamental detectar el burnout de mi equipo y solventarlo, porque el bienestar de mi equipo es imprescindible para creer en lo que hacemos, para producir más y mejor, para transmitir sin falsedad al exterior por qué hacemos lo que hacemos, y cómo. 3. DigitalizarnosNo podemos seguir así. La productividad y la calidad dependen cada vez más de digitalizar procesos. La digitalización no es una moda, es el eje de la economía, y nos servirá para mejorar la empresa en todos los ámbitos, internos y externos. 4. Formarnos en competencias y en soft skills No solo es digitalizarnos para ser mejores y competir mejor, también debemos mejorar nosotros. Aunque dominamos nuestras competencias técnicas, vamos a revisar y a mejorar nuestras competencias personales, interpersonales, cognitivas y éticas. Desde el puesto de máxima responsabilidad al puesto más sencillo.5. Pensar diferente Vamos a incluir tiempo y lugar para pensar. Vamos a cuestionar lo que hemos hecho hasta ahora, para contemplarlo desde otra/s perspectiva/s. Sepamos lo que hacen otros compañeros y compañeras y sus dificultades, expliquemos las de nuestro departamento. Vamos a reflexionar en grupo para hacernos preguntas nuevas, para explorar de otra manera, para que todos puedan decir la suya con la idea de mejorar. ¿Cómo podemos producir más y mejor sin tener que estar más tiempo en la empresa? ¿Cómo podemos adelantarnos a la competencia? ¿Qué nivel de inclusión y diversidad hay en nuestro departamento? ¿Cuál es la situación real de las mujeres en puestos de responsabilidad, en promoción interna y en sueldo, por lo que respecta a mi empresa o departamento?Las personas líderes no inspirarán estas acciones para que nada cambie, sino para que 2025 signifique un cambio real tanto en calidad de nuestro día a día laboral como en la calidad de nuestro producto o servicio.