Les EOI: un model singular d’ensenyament públic d’idiomes

Aprendre idiomes obre finestres al món. D’això, no en tenim cap dubte. En els primers anys de vida, el cervell experimenta un desenvolupament significatiu que permet l’adquisició del llenguatge. Aquest procés és gradual i segueix diferents etapes. La neurolingüística ens diu que és cap als onze anys que aquest procés de lateralització del llenguatge s’acaba, i, per tant, això marca el final de l’adquisició d’una llengua. Vol dir això que no es pot aprendre un idioma quan s’és adult? La resposta és no. Es pot aprendre un idioma en edat adulta, i la prova la tenim en els milers d’alumnes que cada any passen per l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida.L’EOI de Lleida compta ja amb 38 anys de tasca educativa a la ciutat de Lleida. És un centre d’aprenentatge d’idiomes públic on els alumnes no només gaudeixen de l’aprenentatge d’una segona llengua, sinó que també poden obtenir una certificació reconeguda dins el Marc europeu comú de referència per a les llengües. Com a curiositat, la primera EOI va néixer a Madrid, l’any 1911, amb el nom Escuela Central de Idiomas, per donar resposta a la demanda d’aquell moment i, segons les males llengües, per donar feina a les dones dels ambaixadors.Des de llavors, aquest model de centre, únic a Europa, s’ha anat expandint exponencialment. Només a Catalunya som 45 centres. A Catalunya som gent emprenedora, i també ho som els professors de les EOI. Ens agraden els reptes, i això ho demostrem cada dia. Tots els nostres alumnes tenen un objectiu comú: aprendre una segona llengua i, en alguns casos, una tercera o quarta llengua.A més, les EOI de Catalunya, com Catalunya mateixa, són una cruïlla de cultures. Els nostres estudiants tenen interessos i orígens d’allò més diversos: tenim alumnes des de 14 fins a 82 anys, de fins a 42 nacionalitats i de múltiples àmbits acadèmics i professionals. Aquesta diversitat ens dona l’oportunitat de posar a prova cada dia la nostra creativitat i adaptar-nos al mosaic que són les nostres classes. La societat canvia ràpidament i també ho fem nosaltres.