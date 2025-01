És el nostre moment, equip!

Creado: Actualizado:

Projecte i equip per recuperar Lleida. Vull que Lleida sigui capital de la Catalunya interior: industrial, agroalimentària, del coneixement, de la cultura, universitària, del talent, de l’emprenedoria, de la llibertat empresarial, comercial, turística, sanitària, de l’oci, d’oportunitats per a la gent jove i de reconeixement per a la gent gran. Vull que Lleida capitalitzi entre els municipis del nostre entorn, també a l’Aragó Oriental. Vull que Lleida sigui una ciutat en què les emocions, el sentiment i la identitat lleidatana recobrin el seu protagonisme. Per això, aquesta setmana, a la Casa dels Gegants, hem presentat un equip format per més de 60 persones que, organitzats per grups, contribuiran i treballaran colze a colze amb la mirada posada en l’alcaldia del 2027. Un equip amb talent, lleidatà, que estimem Lleida i portem el segell de la nostra ciutat per bandera. Així ho vaig explicar, també, aquesta setmana en la meva visita a Fitur per donar a conèixer les bondats de la marca Lleida, perquè tots som ambaixadors de la ciutat.Sempre he manifestat que la gestió municipal està per sobre d’ideologies, partidismes i sigles. Ara bé, a Lleida ens cal un canvi. Les persones que ens ajudaran a fer el canvi, juntament amb altres que es compten per desenes i treballen sigil·losament, tenim com a objectiu oferir als lleidatans una alterativa de seny lleidatà, que prioritzi els interessos de les persones i de la ciutat, allunyada del sectarisme i del bucle al qual ens han instal·lat durant 50 anys de governs d’esquerres, socialistes o sobiranistes.Som el segon projecte municipal amb més vots a la Paeria: és una realitat objectiva que ningú pot obviar. Cada dia s’hi sumen més persones, 19 de noves aquest gener. Us animo a continuar sumant-vos-hi, joves i grans, perquè Lleida no pot seguir en mans dels gestors de sempre, que ens porten al no-res.Hi ha qui pot pensar que ens preparem amb molta antelació, tenint en compte que les pròximes eleccions a la Paeria són al maig del 2027. Cert, però per què esperar si tenim les idees clares, els objectius definits, l’equip disposat i la il·lusió i el convenciment que és el nostre moment i mereixem una oportunitat?També influeix que el mandat socialista està acabat, segons la meva opinió i des del respecte a la resta de grups municipals i al propi govern. El model socialista a Lleida agonitzava al 2019. Entre el 2019 i el 2023, l’esquerra sobiranista va desaprofitar la seva oportunitat i, el 2023, l’agonitzat projecte socialista, que tot i baixar en vots va augmentar en regidors, està en pròrroga. Amb ells, som capital de la delinqüència, inseguretat, incivisme i okupacions. La seva herència és decadència. Només cal passejar pels barris i l’Horta per adonar-se que no anem bé i que no hi ha motius per a l’optimisme.Se’ls han acabat les idees. Ho vaig veure clar el divendres 17 de gener quan el govern posava la tireta a tota una ciutat per justificar-se pel desastre que s’aproxima. Anunciava que, sense pressupostos de l’Estat, difícilment es construiria el mur de contenció de Grenyana per reduir el risc d’inundabilitat de Cappont, i anunciava que, sense pressupost a la Generalitat, perilla el pla de barris com el del Centre Històric.No sé si hi haurà pressupost a l’Estat i a la Generalitat, algun dia, potser. Però sé que després de governar durant 19 mesos, sumats als més de 40 anys que arrosseguen a l’esquena; després d’anuncis i més anuncis, assumeixen que totes les seves promeses depenen del finançament d’altres administracions que es jugaran a la ruleta a Waterloo entre Pedro Sánchez i Puigdemont, demostrant que, per al PSC, Lleida és una sucursal als interessos dels seus partits a Barcelona i a Madrid. I demostra, a més, que mai abans votar fins a tres vegades els socialistes lleidatans (Paeria-Generalitat-Estat) i, en conseqüència, acumular tot el poder governamental, havia resultat un fiasco pels lleidatans.Després de 19 mesos, em falten línies per parlar de la inseguretat. Ara esperem que la consellera d’Interior vingui a la pròxima Junta Local de Seguretat per intentar salvar i alliçonar el govern municipal en aquesta matèria. No deien que ho feien tan bé, i que el model de policia de proximitat a la Mariola, al Centre Històric o a l’Horta era un èxit? Ara els socialistes de Barcelona vindran a tutelar els de Lleida. Potser serà la solució...Tenim dues opcions a Lleida: submisos als interessos i directrius de Sánchez i Puigdemont, a Madrid-Barcelona-Waterloo, o confiar i sumar-nos, tots, al projecte de la #Lleidaimplicada que defensem des del PP Lleida. Ara, és el nostre moment!