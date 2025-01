Creado: Actualizado:

Una de les quatre preocupacions que avui té la gent és la immigració. Certament, s’ha anat transmetent a la població una por de la immigració que dona vots a determinats partits i personatges populistes. Ens diuen que la immigració crea delinqüència, pren la feina als d’aquí, cobra ajuts, ocasiona cues als serveis públics i posa en perill la nostra identitat. En canvi, pocs diuen que la immigració és necessària per fer les feines no cobertes pels autòctons i que el seu treball és de vital importància en el dia a dia de la nostra societat. Sembla que ens vingui de nou la immigració, quan sempre n’hi ha hagut. Els immigrants no marxen dels seus països per gust, sinó per una veritable necessitat, com tots faríem. A la dècada dels anys 60, molts espanyols van anar a treballar a Alemanya, França o Suïssa. Als anys 60 i 70, andalusos, extremenys, gallecs.. van venir a Catalunya per guanyar-se les garrofes. Aquests altres catalans, o els xarnegos, com els deien, es van integrar completament després de passar dues generacions.Poc abans de l’any 2000 van començar a arribar al nostre país, nouvinguts de països africans, de nacions de l’antiga Unió Soviètica i de Llatinoamèrica, i ara també de països asiàtics i musulmans. Són de llocs pobres, amb antics o actuals règims dictatorials i poc desenvolupats i, fins i tot, de cultures i religions molt diferents de les nostres. Per això, encara és més difícil la cohesió i la integració. Per què venen els immigrants? Primer perquè al seu país passen fam i després perquè avui per avui, els països europeus necessitem i necessitarem molta més gent per a cobrir nous llocs de treball. Actualment, una de les preocupacions que tenen les nostres empreses és com poder cobrir els llocs de treball per falta de personal o feines que els autòctons no volen fer. Falta gent per treballar de cambrers, cuidadors, mecànics, electricistes, xofers, treballs de camp, construcció, serveis, operaris de fàbrica, de neteja, i un llarg etc. L’estadística ens diu que avui els immigrants estan cobrint entre el 40% i el 80% de les vacants del mercat laboral. Queda clar que a Europa, Espanya, Catalunya i Lleida necessiten immigrants per cobrir els esmentats oficis. El descens de la nostra natalitat i la longevitat de les persones grans fan necessari el treball dels nouvinguts que a la vegada contribueixen a mantenir les pensions i l’economia dels nostres països. La immigració no hauria de ser un problema, sinó una solució. Com a primer pas, hauríem de formar en oficis aquests estrangers que ja són avui aquí i que per falta de qualificació no poden cobrir les demandes actuals de feina. Per un costat tenim una enorme falta de mà d’obra per cobrir llocs de treball, i per l’altre, tenim un nombre important de nouvinguts que malviuen: són els sensepapers, els il·legals, els menors no acompanyats i els estrangers de baixa qualificació professional. Per lligar tot això hauríem de buscar solucions de xoc, com podria ser la creació de “centres de formació d’oficis”, que haurien d’impartir una formació bàsica i de curta durada en les zones/poblacions amb necessitats de mà d’obra. La inscripció en aquests cursos “breus” implicaria l’obtenció del permís de residència i de treball “exprés i revisable”, se’ls donaria la formació en un ofici (tipus certificats de professionalitat), que implicaria l’alternança teòrica/pràctica amb contracte formatiu de 6 o 12 mesos i un salari mínim pagat per les empreses on treballin. El compromís de l’alumne seria l’aprofitament d’aquesta formació i mostrar una actitud adequada. I també els polítics han de continuar buscant solucions per millorar els futurs fluxos d’entrada d’immigrants amb control i contractació en origen.