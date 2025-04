Creado: Actualizado:

Hem rebut recentment una carta de l’Ajuntament, en què ens informen, entre altres coses, sobre l’import que haurem de pagar per la taxa de les escombraries aquest any 2025. I, com ja és ben sabut, l’ambient general entre la ciutadania és de total indignació. Com vam explicar diversos grups de l’oposició a la Paeria, pagarem més que mai. A més, us avanço que, el 2026, l’import serà encara més elevat que aquest any.

El govern municipal del PSC ha arribat a un acord amb Junts per augmentar la taxa de les escombraries. El nou model estableix una tarifa fixa anual de 81,05 euros per a tota la ciutat, excepte l’Horta, a la qual s’afegeix una tarifa variable segons la mida de l’habitatge. Aquest increment comporta una tarifa variable de 13,85 euros per a habitatges de fins a 100 m² (23.000 habitatges a tota la ciutat), de 30,55 euros per als que tinguin entre 100 i 170 m² (uns 30.000 habitatges) i de 47,30 euros per als de més de 170 m² (uns 6.000 habitatges).

En resum, la tarifa mínima per habitatge a la zona urbana serà de 94,90 euros el 2025 i de 128,15 euros el 2026.

Fins ara, la taxa d’escombraries a Lleida es calculava mitjançant un sistema basat en categories de carrers dividides en set rangs. El nou model implica que els veïns dels carrers de categoria 5 i 6, que són uns 300, veuran triplicat o quadruplicat el rebut del 2025 respecte a l’actual. Casualment, els barris més afectats per aquesta pujada són aquells on els vots al PSC van ser més elevats en les passades eleccions municipals. Així, barris com Llívia, gran part de Magraners i del Secà, el nucli del Barri Antic, parts de la Mariola i zones més antigues de La Bordeta i Balàfia són els més perjudicats. D’altra banda, els veïns de carrers de categoria 4, com Doctor Trueta, Josep Pallach, Hostal de la Bordeta o l’avinguda de Flix, veuran pràcticament doblada la taxa.

Mentrestant, aquells que resideixen en carrers de categories especials, primera o segona, podran gaudir d’una lleu rebaixa en aquest impost municipal, sempre que l’habitatge sigui de menys de 100 m². Només per al 2025, ja que al 2026 tota la ciutat veurà incrementat substancialment el rebut.

En resum, els veïns dels barris perifèrics, més degradats i allunyats del centre, seran els qui més notaran l’augment de la taxa. Són també els barris que van donar més suport al PSC en les passades eleccions municipals. Així doncs, qui més va votar socialisme serà qui més pagarà per la recollida d’escombraries. Curiós, oi?

A més, els bars, restaurants, supermercats, autoserveis, cinemes, sales de ball, discoteques, hostals i hotels hauran de pagar un mínim de 618,50 euros pel servei d’escombraries aquest any, i el 2026 l’import s’incrementarà fins als 883,30 euros.

El 2025, Lleida serà la cinquena capital espanyola amb els tributs municipals més alts. Però això es reflecteix en millors serveis públics, seguretat, habitatge assequible, mobilitat o neteja? Som la ciutat ben promocionada i connectada amb l’entorn? Que cadascú reflexioni sobre la resposta.

Els grups municipals de l’oposició vam presentar al·legacions contra la pujada de la taxa d’escombraries amb l’objectiu comú d’alleujar-ne l’impacte. Tot i que l’increment ve imposat per normativa europea, altres ajuntaments han compensat aquestes pujades amb rebaixes en tributs com l’IBI o l’Impost de Circulació.

El grup municipal del PP va presentar una al·legació fonamental: congelar la taxa d’escombraries i, alhora, reduir l’IBI per alleugerir la càrrega fiscal sobre les famílies, si no acordaven congelar la taxa de recollida de residus. Naturalment, totes les propostes, incloses les de la resta de l’oposició, van ser rebutjades.

Ara, el govern va pels barris explicant la pujada, quan ja s’ha aprovat i s’està aplicant. Van començar la casa per la teulada, i això xoca amb la realitat: la indignació ciutadana. Els lleidatans pagarem més per la recollida d’escombraries gràcies al pacte entre el PSC i Junts, un pacte legítim. Però també és legítima la frustració i l’enuig entre els veïns i comerciants. I prepareu-vos, perquè l’any 2026 pagarem encara més.

Els lleidatans tindrem memòria. El socialisme té un segell propi: igualar-nos per la part de baix, mai per la de dalt. A Lleida, qui viu en les zones més modestes pagarà més, tot i haver votat majoritàriament socialisme. Ens han igualat tant que pagaran la mateixa tarifa única tant qui viu en un xalet de luxe com qui viu a qualsevol barri perifèric. Pagarem la mateixa tarifa tant la persona que viu sola com aquella que té cinc o més persones a casa. De res, socialisme!