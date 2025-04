Perquè moure’s és viure

Creado: Actualizado:

El 6 d’abril celebrem novament el Dia Mundial de l’Activitat Física (DMAF), una ocasió especial que des de la Generalitat de Catalunya impulsem amb entusiasme i ferma convicció per promoure una societat més activa, saludable i cohesionada.

A Catalunya, especialment aquí a Lleida, entenem l’esport com una peça fonamental per millorar la nostra qualitat de vida. Sota el lema d’aquest any, «És temps de moure’s», volem animar totes les persones a sumar l’activitat física al seu dia a dia, gaudint dels seus múltiples beneficis no només per a la salut, sinó també per a l’educació i l’enfortiment dels vincles socials.

La nostra política esportiva està orientada al concepte “Esport 360”. Això vol dir facilitar l’accés universal a la pràctica esportiva, des dels més petits fins a la gent gran, i des de l’esport popular fins a l’elit. Creiem fermament en un model esportiu inclusiu que afavoreixi el benestar físic, emocional i social de tots els catalans i catalanes.

Perquè aquesta visió integral sigui possible, des de la Generalitat estem impulsant un Pla de Xoc per a la millora de les nostres instal·lacions esportives. Sabem que comptar amb espais esportius ben equipats i accessibles a tothom, marca la diferència a l’hora de facilitar que els ciutadans i ciutadanes puguin tenir un estil de vida saludable.

Des del Departament d’Esports també treballem intensament per crear una estructura d’acompanyament que pugui facilitar i agilitzar els tràmits administratius que les entitats i clubs pateixen en el seu dia a dia.

En definitiva, l’activitat física va molt més enllà de la cura de la nostra salut: com sabem tots, és un motor d’educació, formació en valors, inclusió social i creixement personal a l’abast de tothom. Des de les escoles fins a les universitats, passant per els nostres municipis, parcs i espais naturals. Cada dia som més conscients que l’esport i l’activitat física ajuden a construir una societat més forta i unida.

Per això, durant el Dia Mundial de l’Activitat Física, convidem a tots els lleidatans i lleidatanes que participin en aquesta iniciativa des dels seus llocs de referència. Hi ha mil maneres de moure’s! ja sigui a les escoles, practicant algun esport amb amics i amigues, gaudint d’activitats a l’aire lliure o emprenent rutes saludables a la natura. Cada acció compta!

Us animem especialment a registrar les vostres activitats a la web oficial i compartir la vostra participació utilitzant els hashtags #DMAF2025 i #TempsDeMoure’s.

Perquè moure’s és viure, celebrem plegats aquest Dia Mundial de l’Activitat Física!