Al servei de qui més ho necessita
Per a les Càritas diocesanes, el Dijous Sant, dia de l’amor fratern, és una de les jornades més importants per la simbologia que representa. Jesús de Natzaret amb el gest del lavatori dels peus expressa com el veritable amor s’ha de convertir en servei. I per als humans aquest servei s’ha de traduir en posar-se a disposició de les persones que més ho necessiten, aquelles que pateixen exclusió i pobresa en un món on l’abundància i les riqueses són el paradigma per a les actituds individualistes a les quals estem abocats.
Des de fa anys denunciem que, malgrat la conjuntura econòmica del moment, les situacions de pobresa i exclusió social es mantenen i ja són cròniques per a un nombre important de persones i famílies. Actualment, a Catalunya la taxa de risc de pobresa o exclusió social és del 24,4% i la privació material severa afecta un 9,4% de la població, sent aquesta última més del 50% superior al moment més intens de la crisi del 2008.
El darrer informe Foessa de Càritas Espanyola també reflectia que el percentatge de població plenament integrada a Catalunya, és a dir, sense cap mena de dificultat, s’anava reduint fins a arribar a només un terç de la població.
Davant d’aquest panorama estem obligats a potenciar actituds i valors coherents amb el nostre pensament humà més fratern i solidari. Ens hem de creure que entre totes i tots serem capaços de donar resposta als reptes que tenim en favor d’un món més just i fratern. El discerniment a què ens porta viure plenament el sentit de la Setmana Santa ens hi pot ajudar.
Proposem tenir una mirada més atenta per descobrir les necessitats de les persones que ens envolten, començant per les que comparteixen la nostra llar i continuant per les que viuen i es mouen en els nostres carrers i que gairebé no veiem. Estem obligats a reconèixer amb humilitat la nostra pròpia vulnerabilitat que ens iguala a tothom, per poder descobrir que ens necessitem entre tots, els uns als altres, perquè pertanyem a una mateixa humanitat, siguin quines siguin les nostres creences i les nostres singularitats. La pobresa i l’exclusió social tenen rostre humà i tenim el deure d’identificar-lo.
Vivim l’auge de discursos i de mesures aporofòbiques que van en contra d’aquest sentiment i que ens conviden a rebutjar les persones diferents, sobretot si són més febles, i a no generar oportunitats perquè aquestes puguin desenvolupar els seus propis processos de millora. Cal dur a terme accions d’atenció i acompanyament, com indica el nostre Model d’Acció Social, perquè puguin viure de la millor manera possible, i més digna, la seva situació superant les seves limitacions actuals i les de futur. La transmissió intergeneracional de la pobresa és un fet que no podem passar per alt.
Siguem capaços de ser compassius sentint amb les persones més febles i compartint desànims i esperances. Fem realitat aquest servei generós, desinteressat i proper. Fomentem una fraternitat intel·ligent i exemplar que superi aquestes circumstàncies i discursos.