Donald Trump puede hacer grande a Europa

La frase es del interesante exprimer ministro italiano Enrico Letta: “Trump puede hacer grande a Europa”. O sea, que en vez del MAGA (Make América Great Again), que es el slogan motor del presidente, pues MEGA (Make Europe Great Again). Las últimas jornadas han sido muy tensas en la Casa Blanca con peleas internas, casi al límite de agresiones, siempre con Elon Musk en el centro, hasta el punto de forzar su salida porque la cotización de su empresa Tesla se derrumbaba. El Fondo Monetario Internacional ha rebajado al 2,8% la previsión global de crecimiento. Menudo éxito. Otros países sufren más, cierto, como México. China, impertérrita, muestra su faz más rígida cuando aprecia que Trump recorta amenazas arancelarias previas porque las bolsas caen y eso envalentona a Xi Jinping. El profesor Manuel Castells ha publicado un valiente artículo que debería estremecer al entorno de Trump. “La autodestrucción de Estados Unidos” se refiere a la voladura de los tres pilares sobre los que ese país se hizo “grande”, a saber, su capacidad tecnológica-científica, su poderío militar y la inmigración. Lo que determina el poder militar es la capacidad tecnológica que, a su vez, depende de la investigación. La guerrilla trumpiana cortando subvenciones de las Universidades está en la base de una posible fuga de científicos. Afirma Castells que “la inmigración siempre ha sido en Estados Unidos un motor de crecimiento no solo cuantitativa, sino cualitativamente”. Pensemos en que el 40% de los ingenieros de Sillicon Valley son extranjeros. Por tanto, “la destrucción del sistema universitario y el cierre de la inmigración atacan elementos esenciales de esa base de poder”. Quizás Trump presiona a las universidades porque allí se cuece una oposición a su autoritarismo. Concluye Castells: “Recuerden que Estados Unidos perdió la guerra del Vietnam en sus propios campus universitarios”. Entretanto, Europa, y el mundo, lloran la pérdida del gran Papa Francisco. Desaparece un soldado contra la degradación medioambiental y un reformador discreto de la Iglesia Católica. La gran incertidumbre es quién lo sustituirá. El vicepresidente Vance fue el último mandatario en reunirse con Francisco. ¿Qué le diría, que a las pocas horas el Papa nos dejaba? Cabe la especulación sobre un tremendo disgusto papal; como en la súbita muerte de la reina Isabel de Inglaterra, que escuchó el alocado plan de la nueva primera ministra Liz Truss y murió horas después. En los dos casos los fallecidos eran mayores y enfermos. Tan cierto como que la causalidad se repite.