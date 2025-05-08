La força dels 7 principis de la Creu Roja
PRESIDENTA DE CREU ROJA LLEIDA
Aquest 8 de maig, coincidint amb el naixement d’Henri Dunant, fundador de la Creu Roja i primer Premi Nobel de la Pau, commemorem el nostre dia mundial. El Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja celebra més de 160 anys d’acció humanitària a escala local i global, mantenint un compromís d’oferir un servei humanitari a les comunitats, mirant de garantir que aquesta acció humanitària es mantingui íntegra, independent i imparcial. És un dia per posar en valor la força dels 7 principis fonamentals que regeixen la nostra entitat a cadascun dels 191 països on som presents: Humanitat, Voluntariat, Neutralitat, Independència, Universalitat, Unitat i Imparcialitat. Des dels diferents àmbits de coneixement: intervenció social, migració i refugi, formació i ocupació, salut, socors i emergències i Creu Roja Joventut, seguiment donant resposta a les situacions de vulnerabilitat. A la demarcació de Lleida i des de les nostres 13 assemblees locals i comarcals hem atès des de gener fins a l’abril d’aquest any més de 4.500 persones, la majoria de les quals en projectes per cobrir les seves necessitats bàsiques. En un món cada cop més complex i polaritzat, on les necessitats humanitàries augmenten any rere any, el nostre compromís de defensa de les persones vulnerables no és només un objectiu, és el nostre imperatiu. Avui tinc l’oportunitat de destacar que tot això és possible gràcies al voluntariat, que constitueix un dels pilars fonamentals de la nostra organització, juntament amb un equip tècnic altament qualificat i compromès, les nostres sòcies i socis, i les institucions, entitats i empreses que ens han donat suport des del primer moment. També tenim la sort de comptar amb la col·laboració d’una societat lleidatana cada vegada més implicada en les causes socials com la nostra. Per això, necessitem que continueu confiant en nosaltres per afrontar els nous reptes, com enfortir la nostra xarxa local, garantir que les persones vulnerables visquin amb dignitat, diversificar les nostres fonts de finançament, i buscar més eficàcia, eficiència i flexibilitat per adaptar-nos als canvis constants de la societat. Ens agradaria que totes i tots vosaltres fóssiu part d’aquesta celebració del Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja i volem expressar-vos el nostre més sincer agraïment per ajudar-nos a seguir endavant.