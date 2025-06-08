Creado: Actualizado:

A todos nos gustaría disponer de la fórmula del éxito. Hoy se la voy a compartir, aunque espero no generarles falsas expectativas tal que un vendedor de humo. De entrada, lo lamento, pero la fórmula del éxito no es una pastilla que puedan tomarse para que les genere beneficios inmediatos. Se trata de una fórmula de inversión personal para alcanzar el éxito y se compone de tres espacios de tiempo diarios de alrededor de 20 minutos cada uno.

Los fundamentos de la fórmula 20/20/20 requieren que inviertan los primeros 60 minutos de su mañana en tres actividades. Un tercio al ejercicio físico, otro a la reflexión y evaluación profunda de sus objetivos, situación, visión, acciones, etc. Y, a continuación, deben asegurarse de que se mejoran a sí mismos dedicando los últimos 20 minutos a su aprendizaje. Empezar el día con actividades que les hagan sudar les ayudará a bajar el cortisol, la hormona del miedo. Una vez que hayan reducido su cantidad, podrán afrontar los retos que les plantee el día con suficiente aplomo. Además, el ejercicio libera BDNF –siglas en inglés de Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro– que repara las células. Estos beneficios y muchos más le ayudarán a avanzar mientras los demás siguen en la cama.

El tiempo de reflexión de 20 minutos podría ayudarle a superar las frustraciones, las decepciones y los resentimientos que podrían malograr o frenar su progreso. Si los esbozan a diario, aprenderán a liberarse de ese estado emocional tóxico. Las emociones negativas suelen ser difíciles de manejar y nublan enormemente el juicio. Les hacen vulnerables e irracionales, con lo que son presa fácil para los expertos en gestión emocional quienes podrían llegar a controlar sus reacciones intencionadamente. Controlarlas usted mismo mejorará sin duda su calidad de vida.

En tercer lugar, los triunfadores se centran en las prácticas de dominio personal. Han trabajado sin descanso en el perfeccionamiento de sus habilidades y los admiramos como genios. Generan confianza y magnetismo, que hace que les sigamos, que estemos predispuestos a colaborar, a aprender, a contagiarnos de su energía. Pero, al igual que ellos, tú también puedes desarrollar la inteligencia emocional enfocándote en ser cada día una mejor versión de ti mismo, que te acerque a tu visión del éxito. Sin embargo, como les decía, esto no es una pastilla de resultados inmediatos. Requiere un proceso constante y pasar por cada fase, ya que no hay atajos. Resulta que su fuerza de voluntad, con su perseverancia, puede adaptarse a cualquier limitación que se encuentren. Es más, su cerebro seguirá creciendo durante toda su vida solo si se desafían a ampliar su horizonte. Es vital escapar de la zona de confort para desbloquear su verdadero potencial y construir una fortaleza para hacer las cosas que conlleva el éxito. Su zona de confort, su espacio de seguridad aparentemente controlada es cultural, nos limita, nos mantiene en el mismo terreno al que estamos acostumbrados sin cuestionarnos si es realmente el lugar dónde queremos estar. Es necesario hacer algunos cambios si quieren triunfar.

Las personas de éxito han tenido que doblegar sus emociones, sus cuerpos y sus espíritus con un pensamiento crítico y resiliencia para poder ganar. Sin eso, no hubieran logrado ni la mitad de lo que han conseguido. Las personas que invierten su energía y esfuerzo en causas que merecen la pena tienen un plan mucho más sólido al que atenerse con firmeza, que les proporciona el estímulo necesario para creer en sus ideas y llevarlas a término. Saben dónde poner sus recursos y cómo utilizarlos de la forma más eficiente posible. Estas personas han aprendido a valorar su personalidad única y no se conforman con rendimientos inferiores a la media, estas personas han decidido ser líderes.