CECELL, motor esportiu de la ciutat
Cap de l’oposició a la Paeria
Lleida és una ciutat amb un teixit esportiu ric i divers. Per això, cal reforçar i potenciar la seva capitalitat esportiva, posant en valor els clubs, les entitats, els esportistes, les persones que hi treballen, les famílies i els mitjans de comunicació.
L’esport té un paper fonamental en la vida de qualsevol ciutat. No només promou la salut i el benestar físic, sinó que també és un agent clau en l’educació en valors, la socialització i la construcció d’una societat cohesionada. A Lleida, els clubs esportius, grans i petits, de qualsevol disciplina i categoria, són protagonistes d’aquesta transformació, convertint la pràctica esportiva en un espai d’aprenentatge, esforç i companyonia.Cal atorgar el màxim suport institucional als clubs i entitats esportives de tot tipus, ja sigui amb recolzament econòmic, institucional, visibilitat o amb la dotació d’unes instal·lacions municipals adequades, dignes i útils per a la pràctica de totes les disciplines. En aquest sentit, cal sumar esforços des de totes les administracions per garantir les inversions necessàries, així com projectar-ne de futures, tenint en compte el dèficit d’instal·lacions que arrosseguem a Lleida. Si ens creiem que Lleida és una capital esportiva, hem de tenir les garanties i els instruments per fer-ho possible, i les instal·lacions adequades en són un exemple clau.
Cada club, des dels equips base fins als de màxim nivell, forma persones compromeses, fomentant valors com la solidaritat, el respecte i la responsabilitat. La diversitat d’esports a la ciutat, del futbol i bàsquet a disciplines més minoritàries, mostra la vitalitat del teixit esportiu lleidatà. Aquesta pluralitat fa de Lleida un model de ciutat esportiva, on tothom té cabuda i l’esforç es valora per sobre del nivell o la categoria.
És habitual que visiti els diferents clubs i entitats de la ciutat en les seves diferents disciplines. Aquest setembre vaig tenir l’oportunitat de visitar el CECELL, i és important atorgar a totes les entitats la visibilitat i el suport que mereixen. El CECELL – Centre d’Esports del Camp Escolar de Lleida, fundat l’any 1988 per iniciativa de les APAS dels instituts Màrius Torres, Joan Oró i Samuel Gili i Gaia, s’ha centrat en la formació esportiva i educativa dels estudiants, convertint-se en un referent del voleibol femení a Lleida.
El club promou el voleibol des d’una perspectiva integral, combinant entrenament d’alt nivell amb el desenvolupament personal i social de les jugadores. Actualment, compta amb 200 esportistes en equips de campionat escolar, infantil, cadet, juvenil i sènior, competint de la Primera a la Quarta Catalana.
Els seus valors són el compromís, la cooperació i l’educació esportiva. Aquest club històric de Lleida ha competit al més alt nivell gràcies a la dedicació i voluntariat de directius i famílies, mereixent reconeixement i suport institucional per visibilitzar la seva tasca i impulsar el voleibol femení a la ciutat.
Ens van explicar que el club treballa per ampliar la base de jugadores, arribar a més escoles i promoure el voleibol femení com a referent esportiu a la ciutat. Alhora, aposta per la visibilitat, la participació en esdeveniments locals, la col·laboració amb l’administració i la seguretat en l’entorn esportiu, buscant sempre oportunitats de creixement tant per a les jugadores com per a la comunitat.
L’esport a Lleida no és només competició: és educació, salut, inclusió i compromís social. Cada club, independentment de la disciplina o la categoria, contribueix a fer de la nostra ciutat un lloc més saludable i més solidari. El CECELL, amb la seva trajectòria i visió, és un exemple de com un club esportiu pot transformar vides, crear vincles i consolidar el voleibol femení com a motor de cohesió i excel·lència esportiva a Lleida.
La Lleida implicada amb l’esport que vull i defenso és la que s’inspira en els valors de l’esport, com demostra el CECELL i el conjunt del teixit esportiu de la ciutat.