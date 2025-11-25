50 anys d’ACUDAM
alcalde de mollerussa
“50 anys fent possible allò que semblava impossible...”. Aquest va ser el titular protagonista de l’acte de celebració dels 50 anys d’ACUDAM. Un missatge directe i entenedor que va reivindicar i acompanyar tot l’esdeveniment.
Passat, present i futur. Una mirada necessària per recordar d’on venim, en quina societat va néixer el projecte i com la força, la voluntat i la unió de les famílies van fer possible aquesta història d’èxit que és ACUDAM: èxit en la inclusió, en la visibilització, en el projecte de treball, en la innovació, en la reivindicació de drets, en els equipaments residencials, en l’acompanyament vital i en l’esport. En definitiva, un projecte social basat en els principis d’ajuda, acompanyament, formació, treball i envelliment digne per a les persones amb diferents capacitats i salut mental.
Durant aquests 50 anys, ACUDAM ha sabut adaptar-se a les necessitats del moment. Mig segle que representa gairebé un cicle de vida, en què l’entitat ha anat evolucionant i responent a les diverses realitats. Tot va començar amb la necessitat d’educació, amb la creació del primer centre especial, l’escola Siloé. Després es va potenciar la dimensió social i laboral amb la posada en marxa del taller especial i l’adquisició de la nova seu, “el xalet”. Més endavant, l’activitat es va orientar cap al sector industrial. També es va apostar decididament per l’activitat física, amb la participació en els Special Olympics i la col·laboració amb entitats esportives de la ciutat. Es va obrir la residència, posteriorment els pisos, i fa poc s’ha posat en marxa la nova unitat per a persones amb més grau de dependència.
Fa 50 anys que molts mollerussencs, mollerussenques i veïns de la comarca convivim amb la realitat d’ACUDAM com a part del nostre dia a dia. Mollerussa és un exemple de ciutat que entén la inclusió i la convivència com una riquesa que ens enforteix i dona valor tant a la ciutat com a la seva gent.
Vam ser pioners, i per això cal reconèixer tots els consistoris que, al llarg dels anys, han donat suport a ACUDAM en els seus projectes i iniciatives. Som tots necessaris: la part social, la part política i la part institucional. Un camí compartit que va ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi l’any 2003.
Com a alcalde, sento un orgull immens de compartir ciutadania, projecte i comunitat amb ACUDAM. No puc imaginar una Mollerussa ni un Pla d’Urgell sense aquesta entitat, perquè som el que som gràcies a persones capaces de transformar la història i la vida a través de causes nobles i dignes com el món de la discapacitat.
El futur no es pot predir, però sí que es pot construir. Siguem constructors d’oportunitats, d’esperança i de justícia; i si ho som, també serem prescriptors i continuadors de la gran tasca que fa ACUDAM.