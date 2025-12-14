TalensIA®: tecnología que escucha antes de hablar

Creado: Actualizado:

A veces creemos que la inteligencia artificial es esa máquina fría que todo lo calcula y no siente absolutamente nada. Pero un día, en una reunión casi improvisada en Lleida, escuché a una responsable de RR. HH. decir: “Ojalá la IA comprendiese a las personas antes de evaluarlas.” Y me quedé pensando. TalensIA® HR, una startup que respira entre Tarragona y Lleida, ha nacido justo para eso: para escuchar antes de hablar.

No intenta parecer perfecta. De hecho, comete errores, se corrige, pregunta, pivota, duda… y casi da la sensación de que respira. Lo que hace es observar el talento de forma más profunda, menos superficial, sin quedarse solo con frases bonitas de un CV. Parece simple, pero no lo es. De ahí el desafío titánico y la magia que nace.

Historias que podrían pasarte mañana: En una empresa industrial de Tarragona, el director buscaba un jefe de mantenimiento proactivo, resolutivo y que no se rinda cuando la máquina pita a las 3 de la mañana. Recibieron más de 120 currículums y, sinceramente, nadie tenía tiempo de leerlos con calma. TalensIA® HR filtró candidatos, sí, pero también identificó, mediante análisis del lenguaje y proyectos previos, gracias a nuestro equipo y también con el soporte de la IA, a un técnico que no tenía la mejor puntuación técnica, aunque sí, un historial de liderazgo real en turnos complicados. La IA no dijo “contrátalo”, simplemente sugirió una prueba práctica. El técnico no solo aprobó y fue contratado por la empresa, sino que terminó ayudando a reorganizar, mejorar y optimizar los turnos mediante su liderazgo y carisma. Un mes después, el director comentó: “No era el candidato perfecto, hasta que lo fue.”

Cuando el onboarding parece un abrazo: En una clínica privada de Lleida, el problema no era contratar enfermeras. Era retenerlas. Burnout, rotaciones rápidas, sensación de “nadie nos acompaña”. TalensIA® HR diseñó un plan quirúrgico: microformaciones o píldoras dinámicas (gamificación) de 10 minutos, tutores asignados, encuestas cortas donde podían escribir lo que sentían (no solo marcar casillas); eran sentimientos, sensaciones, pero también datos.

Una semana después, el sistema recomendó una formación que resultó innecesaria y una enfermera se quejó. ¿Fracaso? Al contrario: se ajustó el plan en 24 horas. Una jefa de equipo comentó: “Por fin algo que se adapta a nosotras y no nosotras a él.”

Lo bonito de que una IA se equivoque: a veces la IA sugiere cosas raras. Preguntas de entrevista repetidas, cursos obvios. Es como cuando alguien nuevo entra en la empresa y todavía no entiende el humor interno. Pero justamente ahí ocurre algo humano: los equipos corrigen, opinan, y el sistema aprende del contexto real, del de calle, del de café a las 9.03. Eso es lo que hace que TalensIA® HR mejore: el error comentado, el feedback con sinceridad, la empresa que dice “esto aquí no funciona así”.

Tarragona y Lleida no son Silicon Valley, y menos mal: aquí nos conocemos. La ética no es una palabra bonita para un PowerPoint: es lo que hace que puedas cruzarte con un candidato en el mercado sin bajar la mirada. TalensIA® HR trabaja con consentimiento informado, explica por qué recomienda lo que recomienda (sin fórmulas misteriosas) y todo es reversible si la empresa no lo ve claro. Transparencia, sin postureos.

¿Y ahora qué? Tal vez no necesites una IA que lo haga todo, sino una que te acompañe, que te permita decidir mejor, que se equivoque contigo. Porque el talento no se mide solo con diplomas ni con algoritmos: se siente en la manera de saludar, en cómo alguien enfrenta un problema en lunes o en cómo pregunta sin miedo a parecer torpe.

TalensIA® HR quiere ayudar a ver eso. Sin magia. Sin humo. Con datos, sí… pero sobre todo con respeto. Talento, Ciencia e Innovación, esta es la esencia de TalensIA®.