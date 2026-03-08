El Supremo impide fraccionar la pena de retirada del carnet por razones laborales

Creado: Actualizado:

Recientemente se ha publicado una sentencia dictada el 11 de febrero por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que zanja una cuestión que venía generando criterios dispares en juzgados y audiencias provinciales: la pena de privación del derecho a conducir no puede cumplirse de forma fragmentada ni adaptarse a las necesidades laborales del condenado.

El caso parte del recurso de un conductor profesional que solicitaba ejecutar la retirada del permiso por tramos o en determinados periodos, con el argumento de que su sustento dependía directamente del vehículo. Algunos tribunales habían admitido soluciones flexibles en supuestos similares, permitiendo compatibilizar parcialmente la condena con la actividad profesional. Sin embargo, el Alto Tribunal rechaza esa posibilidad y fija doctrina en sentido contrario.

La resolución recuerda que se trata de una pena principal prevista en el Código Penal y que, como tal, debe cumplirse en los términos establecidos en la sentencia. La ley no contempla excepciones ni modulaciones en función de la ocupación del penado. Introducirlas en fase de ejecución supondría, según el Supremo, alterar el contenido material de la condena y desbordar el marco legal. Además, advierte de que permitir un cumplimiento “a la carta” generaría desigualdades entre condenados y comprometería el principio de legalidad.

El Tribunal subraya igualmente la finalidad preventiva de esta sanción. La retirada del permiso no solo castiga una conducta ilícita –frecuente en delitos contra la seguridad vial como la conducción bajo los efectos del alcohol o el exceso grave de velocidad–, sino que persigue proteger a la colectividad. Para que esa función sea efectiva, la pena debe ejecutarse de manera continuada y sin interrupciones arbitrarias.

Con esta decisión, el Supremo unifica criterio y obliga a los órganos judiciales a aplicar la privación del carnet de forma ininterrumpida desde su inicio hasta su finalización. La condición de conductor profesional, transportista o repartidor ya no podrá invocarse para atenuar los efectos de la penal.

