11 de novembre: molt més que una mobilització
Secretari general de CCOO de Lleida
Hi ha moltes maneres de manifestar el desacord, el desencís o, fins i tot, la ràbia, de reivindicar drets i defensar causes, però quan parlem d’una vaga general és diferent: és l’expressió més important de la força col·lectiva de les persones treballadores.
Una vaga general consisteix a entendre que allò que ens afecta individualment té una dimensió col·lectiva. Les dificultats per arribar a final de mes, un habitatge inassequible, la pèrdua de poder adquisitiu i el deteriorament dels serveis públics formen part d’una realitat compartida que exigeix respostes comunes i solidàries.
La vaga de l’11-N té particularitats que la fan diferent a altres convocatòries: va de bracet de moviments socials, plataformes i organitzacions que treballen per defensar el dret a l’habitatge. Aquesta confluència és una bona notícia i s’ha de valorar amb generositat. Ara bé, aquesta obertura no ens ha de fer perdre de vista una qüestió fonamental: una vaga general s’articula principalment als centres de treball.
El sindicalisme organitzat esdevé, doncs, imprescindible. És on hi ha les persones treballadores i s’ha construït l’organització col·lectiva, i és on s’exerceix de manera explícita el dret de vaga. I ha estat en aquest espai on històricament la classe treballadora s’ha organitzat i ha avançat en drets. Malgrat que espais i assemblees obertes són instruments útils i necessaris per incorporar sensibilitats diverses i reforçar la mobilització.
La de l’11-N és una vaga laboral. Quin sentit té reclamar millors salaris si una part cada cop més gran dels ingressos van a parar al lloguer o la hipoteca, a l’augment indecent dels preus de l’alimentació o als subministraments i l’energia? L’habitatge no és una reivindicació aliena al món del treball, condiciona l’emancipació, la mobilitat i les oportunitats de futur. I és per això que defensem la introducció de mesures d’accés a l’habitatge als convenis col·lectius.
Salaris i distribució de la riquesa, salut laboral, pensions, serveis públics..., no abandonem l’agenda laboral per assumir reivindicacions socials, sinó que volem condicionar el discurs i ampliar la mirada sobre el que significa defensar els interessos de la classe treballadora. I CCOO és una organització sociopolítica des de la seva fundació.
Aquesta és també una vaga política. Interpel·la els governs i exigeix canvis a les seves decisions. Una vaga política no té res a veure amb una vaga partidista. S’han assolit avenços importants: gestió dels ERTO durant la COVID, reforma laboral, pensions lligades a l’IPC i pujada del 66% de l’SMI. Cadascuna d’aquestes propostes provenen del diàleg social, la negociació col·lectiva i la pressió sindical i tot amb l’oposició patronal. També es planteja la idoneïtat del moment de la vaga, en un context preelectoral, però no se’ns acut un millor moment: és legítim i no cal esperar fins després de les eleccions per parlar d’habitatge, salaris i drets.
Els drets conquerits fins avui no han estat mai un regal. I per això aquesta vaga és un exercici de memòria i responsabilitat. La societat que volem demà no la construirem des de l’individualisme, sinó des de la capacitat de compartir preocupacions, sumar esforços i avançar col·lectivament. I això és una vaga general: la força de la classe treballadora al servei d’allò que afecta tothom!