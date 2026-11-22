Arrelem oportunitats. Construïm futur
President de la Diputació de Lleida
El futur de les Terres de Lleida, el Pirineu i l’Aran es construeix des dels pobles. Des de cadascun dels 231 municipis que formen un territori divers, amb un mateix dret: disposar de les oportunitats per viure-hi, treballar-hi i desenvolupar-hi un projecte de vida. Aquesta és la convicció que guia el pressupost de la Diputació de Lleida per al 2027.
Presentem uns comptes de prop de 226 milions d’euros que consoliden l’esforç dels darrers anys. La seva importància rau en les decisions que hi ha al darrere: escoltar els ajuntaments, donar-los eines i anticipar-nos als reptes que determinaran el futur del territori.
El municipalisme continua sent la columna vertebral de la nostra acció de govern. Perquè un alcalde o una alcaldessa sap millor que ningú què necessita el seu poble. Per això defensem les transferències directes, els criteris objectius i una administració cada vegada més àgil. Els recursos han d’arribar quan fan falta i han de permetre als governs locals decidir amb autonomia.
Aquest compromís es tradueix en actuacions tangibles. Mantenim el suport a la modernització de les xarxes d’aigua i als equipaments municipals; reforcem els camins i la seguretat de les carreteres, amb el desplegament del Pla Zonal; i avancem en l’assistència tècnica als ajuntaments. També ampliem les eines de prevenció d’incendis i de gestió forestal, perquè davant l’emergència climàtica la millor resposta comença molt abans que arribi una situació de risc.
Però sostenir els serveis és tan necessari com obrir nous horitzons. Un dels grans eixos del 2027 és el talent. Massa sovint hem vist joves formats aquí que han hagut de buscar fora les oportunitats professionals. Volem capgirar aquesta dinàmica. Per això impulsem nous acords amb la Universitat de Lleida, amb 1,1 milions d’euros destinats a atracció de talent, recerca energètica i Agenda Compartida. La universitat, les empreses i les institucions han de treballar plegades perquè el coneixement es transformi en ocupació de qualitat i activitat econòmica.
Tenim un sector agroalimentari potent, recursos naturals excepcionals i empreses capaces d’innovar i competir. L’aposta per la bioeconomia, la transformació dels recursos forestals, les agrobotigues i els locals multiserveis respon a una mateixa ambició: que el valor que genera el territori hi arreli. I sabem que no hi haurà arrelament sense habitatge, connectivitat i serveis propers. Per això el repte demogràfic ha de travessar totes les polítiques públiques.
Aquest pressupost també posa les persones al centre: amb més suport a la teleassistència, a l’educació inclusiva –les Escoles Especials assoleixen el pressupost més elevat de la seva història–, als projectes educatius i a les entitats socials. La cultura i l’esport són igualment instruments de cohesió i de qualitat de vida, especialment allà on les distàncies poden convertir-se en desigualtats.
El pressupost del 2027 és fruit del treball compartit i de la voluntat d’acord. En un moment on disposar de pressupostos és gairebé un luxe per a qualsevol institució, la Diputació de Lleida compleix un mandat on ha pogut presentar els comptes cada any. Uns comptes que expressen una convicció que hem defensat des del primer dia: el futur de Lleida, el Pirineu i l’Aran no s’ha d’esperar, s’ha de construir. I construir-lo vol dir que ningú hagi de marxar per falta d’oportunitats ni renunciar a viure al poble que estima. Arrelem oportunitats per construir un futur millor.