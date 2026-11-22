Vull batejar-me. Cap a una Església catecumenal?
Cada cop són més els adults que truquen a la porta de l’Església i demanen ser batejats, per formar part així de la comunitat cristiana. No arriben amb presses. Darrere hi ha un procés de canvi, de reflexió i de discerniment, fet amb la companyia d’algú de la comunitat, que té com a primera fita el bateig. Després el camí continua: una vida de creient a la parròquia, a la família i a la feina, donant-se i lliurant-se enmig de la comunitat i del món. Perquè ser cristià significa comprometre’ns en l’Evangeli enmig del món.