A la sombra del Rey

PRISCILLA

★★★★✩

Desde Las vírgenes suicidas (1999), Sofia Coppola ha marcado estilo propio. También es la responsable de una película de culto como Lost in Traslation (2003), suficiente para que nadie la señale como la hija de quien es y cuestione su carrera cinematográfica. A Sofia Coppola le interesan los retratos femeninos atrapados en jaulas de oro. Lo vimos en Maria Antonieta (2006) y ahora, tomando como referencia las memorias de Priscilla Ann Beaulieu Presley, ofrece un retrato íntimo y revelador de su relación con Elvis Presley.Priscilla recorre un largo trayecto de atracción amorosa entre una adolescente y un hombre que poseía halo de estrella. Una pareja atípica que se conoció en Alemania y que posteriormente habitó en Graceland, una mansión donde Priscilla creció a la sombra del denominado Rey del Rock. Es como un cuento de hadas con anverso y reverso. Una historia soñada por cualquier chica de los sesenta, mimada y querida casi de un modo platónico por un ídolo de masas, pero conforme pasa el tiempo, el hecho de poseer todo lo material también deja heridas anímicas que la joven acumula. La sensación de soledad, de espera permanente, de idas y venidas, de conocimiento más profundo en torno a los cambios de carácter de un caprichoso Elvis, la inmersión en las drogas, los romances que airea la prensa sensacionalista, de esa atadura que muy de tanto en tanto su compañero afloja para volver otra vez a esa cárcel de lujo.Por momentos Priscilla se apropia del tedio y nos traspasa, pero eso es un acierto para entrar en la mente del personaje. También es una prueba de habilidad que a la directora no le interese desviar la atención hacia Elvis, teniendo en cuenta la proximidad con otra película, Elvis de Baz Luhrmann (2022). A Sofia Coppola le interesa Priscilla, su avance hacia la liberación personal, su construcción del yo, de su desobediencia a un rol definido, de su emancipación. No hay en esta película grandes dramas ni sonadas disputas de pareja. Tan solo un descenso a la realidad cotidiana y a la voluntad de una mujer de dejarlo todo atrás cuando ya nada le conforta.Priscilla posee una magnífica fotografía de Philippe Le Sourd, utiliza diferentes tonalidades dependiendo de la época y el lugar -esa mirada a Las Vegas es excepcional-, y la opaca luz en Alemania contrasta con el brillo y viveza de Graceland. Sofia Coppola siempre ha sabido utilizar los temas musicales en sus trabajos. Aquí el que inicia la historia es Baby, I Love You de los Ramones, y eso de entrada ya son muchos puntos a su favor.