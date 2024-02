De paso por la vida

Creado: Actualizado:

LA ESTRELLA AZUL

★★★★✩

El poeta y cantante zaragozano del grupo Más Birras, Mauricio Aznar, fue un personaje peculiar, inteligente. No escondía sentimientos, ni hartazgos, ni crisis emocionales como aquella frase de su canción Esa chica llamada soledad que dice: “Mil amigos tuve yo, ahora solamente tengo dos. El primero es el tabaco, el otro es esta jodida tos”. Mauricio cantaba a los perdedores pero también supo ser feliz a ratos, cuando esa montaña rusa que fue su vida ascendía para hacerlo soñar. Canciones como Apuesta por el rock’n’roll fue versionada por Héroes del Silencio porque Enrique Bunbury lo admiraba.Mauricio Aznar fue un gran músico que no quiso la fama. Sus adicciones y sus fastidios lo llevaron a Argentina, siguiendo su admiración por Atahualpa Yupanqui y del sonido de su guitarra, tan precisa que adornaba la calma del lugar. En ese recorrido emocional conoció a la familia Carabajal, grandes músicos de la Chacarera, esa música tradicional nacida en la aridez de Santiago del Estero, y se dejó adoptar un tiempo por aquella gente sencilla, que no tenía más porque tampoco lo ambicionaba. Allí este músico nómada fue dichoso, aprendió, quiso traer aquel sonido y lo intentó con ganas hasta que la muerte le cortó los días.Ahora una película magnífica, de esas pequeñas joyas que pese a haber ganado premios en San Sebastián quedan un tanto eclipsadas por otras producciones con mucha más publicidad, nos recuerda la figura de un tipo cuyas imperfecciones también lo hicieron especial. Él es un músico de culto en su ciudad y el realizador Javier Macipe lo ha recuperado para la memoria colectiva con La estrella azul. Macipe no esconde esa sensación de que estamos ante un rodaje, incluso en las primeras imágenes se advierten páginas del guion. Alterna algunas escenas del rodaje, intercala con los protagonistas ficticios otros verdaderos que conocieron a Mauricio. Le pone música a la historia de un hombre y sus deseos, y aunque hay drama porque la familia Aznar sufrió pérdidas por partida doble, también hay luz que destila un actor tan creíble como Pepe Lorente, bien arropado por un reparto sobresaliente.Hay momentos que emocionan cuando adviertes que en ocasiones las palabras más sencillas son las más verdaderas, como esa frase que nos habla del apego a tu tierra, la de tener nostalgia de un lugar incluso antes de irse como señala el músico Cuti Carabajal.Javier Macipe dedica esta afectiva historia a las estrellas anónimas, como quería ser Mauricio Aznar, como tantas otras personas que han estado de paso por la vida.