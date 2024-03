Una historia judicial

Creado: Actualizado:

EL CASO GOLDMAN

El director Cédric Kahn ha sabido asentar la atmósfera de los años 70 franceses en esta austera película desprendiéndose de todo lo que no corresponde a un juicio, a unos hechos, a las cuatro paredes de un tribunal, y se despoja de todo apoyo ya sea musical, evocador de imágenes fuera de contexto o de ayuda para que el film no resulte tan hermético.El caso Goldman es la historia de un juicio sin artificios sobre un individuo, Pierre Goldman, un ciudadano francés nacido en París en 1944 de origen judío polaco, que fue condenado por cuatro atracos, uno de ellos perpetrado en una farmacia con el resultado de dos muertos y un herido grave, más un policía también herido durante la persecución.Goldman escribió un libro en la cárcel en tono biográfico inculpándose de tres de los asaltos pero defendiendo su inocencia en el de los crímenes. Un libro que se hizo tan popular que, seis años después de haber sido declarado culpable, se anuló la sentencia y tuvo un segundo proceso.Goldman era un vividor, hijo de un héroe de la resistencia, pero también era un hombre muy comprometido con la izquierda, con las revoluciones, un intelectual hecho a sí mismo que no escondía su rechazo al sistema, a la policía que acusaba de racista, a la ley como trampa legal, a un país capitalista que incluso, según él, hizo una revolución en mayo del 68 burguesa. Esa rebeldía lo hizo enormemente popular entre la juventud de la época, en el mundo de la cultura y en todas las causas revolucionarias.La película, rodada en un formato que la hace más realista, que define bien una época, se convierte en el retrato de un hombre egocéntrico, rebelde, gesticulante y directo que no deja títere con cabeza. Enfrentándose incluso con sus abogados defensores, menospreciando al petulante abogado de la acusación. Un juicio que cuestionaba y desmontaba todas las manipulables estrategias policiales, que desmentía las frágiles teorías de los testigos para que, finalmente, el jurado no tuviese más remedio que declararlo no culpable de los asesinatos.En El caso Goldman planea un ambiente desagradable, ruidoso, casi incontrolable. Ningún personaje goza de simpatía alguna, no consigue empatizar, algo que en películas de juicios es común hacerlo, aunque esa debía ser la idea del realizador Cédric Kahn, para que todo respirase verismo y tensión. Goldman fue asesinado tres años después de este famoso juicio, un hecho que sigue sin aclararse y que perdura en la memoria social en un país que no acaba de cerrar sus cicatrices morales.