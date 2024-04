Una vida difícil

Creado: Actualizado:

SIEMPRE NOS QUEDARÁ MAÑANA

★★★★✩

Tal vez a algunos críticos con alma academicista que en ocasiones alaban películas por el hecho de no entenderse nada de lo que se muestra pero que llevan consigo sello de modernidad, la italiana “Siempre nos quedará mañana” no les provoque ni frío ni calor, pero al que firma estas líneas le ha encantado. No negaré que soy admirador del cine italiano clásico, de sus míticos cineastas, sus extraordinarios actores y sus poderosas actrices, y esta película firmada por la directora, guionista y actriz Paola Cortellesi es deudora del neorrealismo, así como de la comedia alla’italiana. Cortellesi expone un drama con fuerte carga feminista. Una crónica sobre el maltrato en una Roma miserable de posguerra, pero lo hace con apuntes de delicadeza a un tema tan despreciable. Le pone encanto a una mujer -papel que encarna la propia Paola Cortellesi- que vive bajo la violencia de un marido feroz. Una ama de casa con dos niños malhablados, una joven que ve con rabia interior el ambiente de ese sótano que es todo menos un hogar y que se enfrenta a su madre por aguantar a un bruto. Un lugar donde también habita un suegro que aconseja a su hijo cosas como “Pégale poco pero bien, como yo hacía con tu madre”. Bajo ese núcleo dramático, lo normal sería ver una historia trágica, sombría, de un patetismo insoportable, pero no, Delia es mucho más que una víctima, tiene chispa, carácter. Una luchadora que realiza diferentes tareas -cose y remienda, pone inyecciones para llevar algo de dinero a casa- y mira de frente a un antiguo novio y a esa otra vida que pudo haber llevado. Es amiga de un soldado americano negro agradecido que convierte en aliado cuando escucha de boca del novio de su hija aquello de “eres solo mía”. Cortellesi apenas muestra directamente el maltrato, y cuando lo hace crea una coreografía de la violencia más musical que realista. Rodada en blanco y negro, no elude escenas edulcoradas, así como golpes de humor para que sea una comedia dramática. Esos patios donde las vecinas parlotean, ese mercado vocinglero, ese funeral y ese hecho histórico que marcó el derecho al voto en Italia, a través de la historia de una mujer maravillosa.Hay aquí parodia y afectos pese a la realidad mostrada. Recuerda a mujeres de otro tiempo que sufrieron en su propia casa la maldad porque no tenían otro sitio donde ir, y a un personaje femenino extraordinario en esta original propuesta que ha marcado un hito en Italia porque coloca un halo de rebeldía contra este machismo cabrón que quiere perdurar en un patriarcado tan obsoleto como sobrante.