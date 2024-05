Revisando la leyenda

Creado: Actualizado:

SEGUNDO PREMIO

Hace ya bastante tiempo en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, el debutante Isaki Lacuesta presentó su magnífico “Cravan vs Cravan”, o la historia del boxeador y poeta Arthur Cravan, desaparecido en el golfo de México y protagonista del histórico combate contra el por aquel entonces campeón mundial Jack Johnson en la Monumental de Barcelona. Aquella estela sobre un personaje con halo misterioso le valió ser premiado por unanimidad demostrando que este realizador catalán iba camino de convertirse en uno de los cineastas más interesantes de los últimos años. El tiempo lo ha reafirmado con trabajos como “La leyenda del tiempo”, “Los pasos dobles” o “Entre dos aguas”.Isaki Lacuesta siempre ha tenido una mirada especial alrededor de la música y con Segundo premio nos acerca a una de las bandas indie más destacadas del panorama musical español desde los años 90 -y que todavía sigue en activo-, Los Planetas. La película anuncia que esta no es una película sobre Los Planetas, pero no se llamen a engaño, si camina como un pato, tiene pico de pato y hace cua cua, es un pato. Lo que sí que explora este trabajo que guarda en su metraje un montaje excepcional de Javi Frutos y una destacable fotografía de Takuro Takeuchi es una época, la de los 90, un periodo en el que Los Planetas andaban inmersos en diversas crisis personales y emocionales desde que May, la bajista del grupo, abandonase la formación de modo súbito para dar un vuelco a su vida sin perder el vínculo afectivo con Jota, el líder de la banda, pasando por los problemas de drogadicción de un miembro del grupo en un momento en que se abría la posibilidad de grabar en Nueva York una de las joyas de la música, Una semana en el motor de un autobús (1998). La película retrata con autenticidad un tiempo efervescente pero complicado en las relaciones afectivas, encuentros y desencuentros que se alternan con más de una docena de temas, con ensayos desquiciados, enfrentamientos y ternura que se suceden entre sus miembros.Segundo premio, que no es otra cosa que el título de una de las canciones más reconocibles de esta banda granadina, maneja perfectamente a cada intérprete que se mete en la piel de seres reales, que se mueven entre la amistad y el desánimo, entre la euforia y las penas más profundas. Un proyecto que debía dirigir Jonás Trueba -otro activo del cine español-, que cayó finalmente en Isaki Lacuesta y que por motivos personales acabó siendo codirigido con Pol Rodríguez. El resultado es un admirable ejercicio cinematográfico.