Vidas robadas

ALUMBRAMIENTO

★★★★✩

La Transición marcaba un paso adelante en España, pero en aquellos años ochenta todavía persistía lo más rancio y doloroso de los años oscuros. El realizador Pau Teixidor se sumerge y nos sumerge en una de esas parcelas sombrías de la historia reciente con Alumbramiento, que muestra de un modo honesto las heridas físicas y morales de jóvenes embarazadas ingresadas en el reformatorio -que también ejercía de maternidad- de Peñagrande en Madrid para ser reeducadas. Un lugar regido por leyes arcaicas gobernado por las Esclavas de la Virgen Dolorosa y posteriormente por las Cruzadas Evangélicas hasta su cierre en 1984. Ésta es una historia real ya no solo del centro, donde existían las clases. Por un lado, las niñas cuyos padres pagaban para ser cuidadas delicadamente hasta el día del parto, y por otro, las descarriadas -normalmente de clase baja-, siendo conducidas por la policía hasta el centro como si de delincuentes se tratase. Ellas eran las que realizaban los trabajos más ingratos y represivos para que finalmente, al dar a luz, sus hijos fuesen robados y entregados a otras familias. Alumbramiento es una historia negra, negrísima, de un país que todavía anda en parte añorando aquellos tiempos rancios y malévolos, y aunque la sombra de aquel lugar planee durante toda la película, Teixidor se centra mucho más en los personajes, en las chicas que estuvieron allí. Muestra un abanico de personalidades distintas, con personalidad propia unas, demasiado jóvenes para soportar su tragedia personal, otras, con un eje central, Lucia (Sofia Millán), en este sólido drama. El apoyo entre ellas es incondicional, no tienen otra cosa para sujetarse a la vida. Sus intentos de fuga, su rebeldía ante lo inaceptable, el tedio y el hartazgo, irán unidos a un repudio de todo lo que las envuelve.Alumbramiento es una película sencilla. No maneja excesivas reflexiones, es directa, no busca recovecos argumentales. Es casi un retrato carcelario en una España mentirosa y retrógrada que traumatiza, y esas sensaciones se reflejan en las miradas de esos personajes que forman parte de una tragedia invisible.Magníficas todas las actrices –muchas de ellas debutantes–, como magnífica está Laura Gómez-Lacueva, una mujer con rostro de institutriz estricta que no ha podido ver el estreno de esta película ya que falleció unos meses antes.En definitiva, Alumbramiento merece ser vista para conocer un poco más a esos monstruos que todavía persisten y viven para devolvernos a su miseria moral.