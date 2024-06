El lado oscuro

Creado: Actualizado:

KINDS OF KINDNESS

★★★✩✩

La traducción al castellano de Kinds of Kindness (tipos de bondad) es todo de lo que adolecen las tres historias hilvanadas de la última propuesta del reputado director griego Yorgos Lanthimos, aclamado por títulos como Canino, Langosta, La favorita o El sacrificio de un ciervo sagrado, y que hace pocos meses estrenó la deslumbrante Pobres criaturas. Ahora con su nueva propuesta apoyado por parte del reparto de su anterior film y con la estrecha colaboración de su guionista predilecto, Efthymis Filippou, nos sumerge en unos relatos terribles, desmesurados y crueles sobre la condición humana según su personal filtro donde todo se distorsiona y cobra caracteres surrealistas, malsanos, que convierten la cotidianeidad en una pesadilla que incluso incomoda.La primera de estas historias está centrada en la sumisión de un hombre frente al control de otro sobre él. El poder que ejerce esa especie de dios humano es enfermizo, creando una atmósfera de desasosiego al límite. La segunda, la de un policía con gustos retorcidos, retratando esa sociedad americana que de puertas afuera es puritana y de puertas adentro bastante viciosa, que recupera a su mujer desaparecida al haber sobrevivido en una isla, aunque la sospecha de que no es ella pronto se manifiesta, comenzando una retorcida relación, con la sombra alargada de aquel clásico del fantástico de los cincuenta titulado La invasión de los ladrones de cuerpos de Don Siegel pero mucho más despiadada y feroz. La tercera nos remite a una libidinosa secta y a la desesperada búsqueda de un ser milagroso.Todo en Kinds of Kindness es lascivo, provocador, perturbador, casi como una provocación que a Lanthimos parece gustarle, pero que lo aleja de sus territorios más centrados en la tragedia clásica. Aquí, disecciona al ser humano y lo presenta de un modo casi irracional y perverso como si se tratase de un divertimento malévolo y violento que despista a unos, mientras que otros lo defienden como un trabajo original, casi quirúrgico, sobre nuestro lado oscuro.Lo que no cabe duda es que Lanthimos es un director poderoso, y para la ocasión se ha rodeado de un reparto espectacular, que interpretan los mismos actores en diferentes roles, con un Jesse Plemons que nos ofrece una magnífica lección actoral, un Willem Dafoe que llega donde nadie puede hacerlo, y una Emma Stone que todo lo abarca, desinhibida, solvente, dominadora de cada plano y que incluso nos regala un baile memorable. Todo ello surgido de la mente enferma o brillante, según se mire, de este realizador inclasificable.