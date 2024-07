El Far West según Kevin Costner

Creado: Actualizado:

HORIZON: AN AMERICAN SAGA - CAPÍTULO 1

Título original: Horizon

Cine: JCA Alpicat.

★★★

Vagamente, me viene a la memoria un tiempo en que mi madre me llevó a ver La conquista del Oeste al desaparecido y espectacular Cinerama de la Avenida del Paralelo barcelonés. Con el paso de los años, me señaló en diversas ocasiones que tuvo que sacarme un par de veces de la sala a causa de mis lloriqueos en escenas como el furor de los cañones en la parte de la guerra de Secesión o con la estampida de búfalos atacando al campamento ferroviario. Ese fue el primer western que como una evocación queda ahí, estancado en mis recuerdos. Hoy día se ha de estar muy seguro de lo que se quiere decir si se hace una película del Oeste, de lo que se puede aportar a este género, o ser muy osado, porque tras obras maestras firmadas por cineastas como John Ford, Howard Hawks, Anthony Mann, John Sturges, Fred Zinnemann, Sam Peckinpah, Sergio Leone o Clint Eastwood, entre otros, la cosa no es tarea fácil.A Kevin Costner hay que reconocerle una magnífica película encuadrada en tiempos de furia y desmanes en las grandes praderas, Bailando con lobos, a la que dotó de gran humanismo, de revisión con aire de veracidad de un tiempo de libertad que se fue acotando y destruyendo con la pisada del hombre blanco. Ahora, su sueño es una mastodóntica historia en cuatro películas, cuatro capítulos que reúnan todos los estereotipos del género, y ese ambicioso proyecto se refleja en la primera entrega de Horizon, por el que no ha dudado en empeñarse hasta las cejas para sacarlo adelante. No debiera ser cruel con este trabajo porque en diversos pasajes le reconozco maestría, con escenas poderosas como el brutal ataque indio a los colonos que quieren asentarse en tierras apaches, los paisajes de una belleza extraordinaria, la presencia de algunos personajes perversos hasta la raíz, las grandes caravanas, los empolvados soldados fronterizos o la propia presencia de Costner, que le otorga entidad y presencia a ese puzzle que tiene en mente mostrarnos.Pero en Horizon hay mil detalles desdibujados, espacios de tiempo inútiles, una música que por momentos se apodera de la trama o un romanticismo relamido que inevitablemente rompe con ese toque seco y árido de un western a la vieja usanza.Lo cierto es que hubiese sido una muy buena serie televisiva, de esas que tan bien muestra la HBO. En cine, no queda muy claro. Deja dudas en el aire. Supongo que Costner irá hilvanando y cosiendo todas las partes de este patchwork para que todo encaje lo más decentemente posible, más que nada por respeto a sí mismo y, sobre todo, a la propia historia de un género con mayúsculas.