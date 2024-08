Las buenas intenciones

Creado: Actualizado:

EL MAYORDOMO INGLÉS

★★★

El escritor Gilles Legardinier, autor de un best seller titulado Complètement Cramé, ha decidido personalmente adaptar su novela al cine, contando para la ocasión con dos primeras figuras del ámbito actoral: el incombustible John Malkovich y la siempre elegante Fanny Ardant. A Malkovich le ha dado un papel alejado de ese toque de villano con clase al que tantas veces hemos admirado y lo ha convertido en una especie de ángel terrenal, y a la Ardant le ha reservado el rol de refinada propietaria de una magnífica mansión bretona. Dicho esto, hay que destacar en esta película su espíritu bien intencionado, donde el drama es un problema menor y los toques de comedia vienen dados por el carácter de fina ironía que va dosificando Malkovich en un papel que le permite sentirse cómodo, sin excesiva confusión más allá de la que marca el inicio de esta bondadosa película.La historia nos remite a un importante hombre de negocios inglés viudo que decide regresar a ese pasado romántico de cuando conoció décadas atrás el amor de su vida entre los jardines y bosques de aquel château. Un malentendido llevará a este personaje a asumir el rol de mayordomo del lugar. Legardinier muestra un reducido grupo de personas relacionadas con la casa como la áspera e insociable cocinera y guardiana de la privacidad de la propietaria, la joven lavandera y planchadora integrada en el servicio, embarazada y a la que el novio ha dado plantón, y un rudimentario guardabosques con buen corazón, enamorado secretamente de la antipática gobernanta.Todos ellos, incluso la dueña de la mansión, arrastran sus problemas en silencio, unos económicos, otros de abandono y de soledad o de complejo de tosquedad, pero El mayordomo inglés rehúye de la tristeza. Utiliza la mordacidad de ese sirviente, su tranquila visión de las cosas, para ir remendando las heridas ocultas de cada uno de esos náufragos en mitad de la nada cotidiana.El mayordomo inglés es un trabajo sobre la buena gente. No hay apenas rasgos de malicia -salvo en algún personaje externo-, todo fluye hacia la cordialidad, a que no existe problema que no pueda solucionarse, y si encima se tiene de apoyo de un espíritu libre que se vuelca en ayudar a los demás, pues mejor que mejor.En realidad, El mayordomo inglés es un divertimento que busca lo entrañable, lo afectuoso, el lado afable de la vida y de las personas.Eso, quizás para algunos, lastre el film, quizás porque estamos poco acostumbrados a que no suceda nada raro que afecte, que amargue y aflija. Tal vez, porque ya no vemos la vida de color de rosa.