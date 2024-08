Las apariencias engañan

Creado: Actualizado:

PARPADEA DOS VECES

★★★★✩

La actriz Zöe Kravitz, hija de Lenny Kravitz y que ya se ha hecho un hueco en popularidad, ahora se pasa a la dirección y participa en el guion de Parpadea dos veces, y la verdad es que lo hace con bastante soltura y buenos hallazgos visuales, marcando a sangre y fuego una historia terrible que parte de una especie de cuento de hadas convertido en pesadilla.La historia nos remite a una joven que, junto a su amiga, es invitada a una isla paradisiaca por un multimillonario de la industria tecnológica que tiene el dinero por castigo y que, para arrepentirse de sus actos, desaparece de tanto en tanto del panorama social juntándose con un grupo de amigos, también millonarios o simplemente aprovechados con aire hipócrita, para pasárselo en grande en tan maravillosa propiedad junto con chicas que alucinan tumbadas al sol, tomando cocteles y mimadas en grado sumo. Entre lujo y atenciones, esa especie de Cenicienta no se puede creer lo magnánimo que ha sido el destino coincidiendo con esa pandilla de imbéciles que se solazan con estupideces constantes.Puesto así, parece que estamos ante un guion facilón, sin más propósito que el ver un enamoramiento y lo bien que se lo pasa la gente pudiente. Pero Parpadea dos veces tiene un anverso y un reverso. Toca el cielo con ese permanente tiempo vacacional, donde ni móviles ni el paso del tiempo se tiene en cuenta ignorando cualquier otra vida que no sea esa, pero la trama también pisa el infierno en una doble vida mucho más oscura, más viciosa, más terrible, que avanzará hasta llegar al paroxismo, a una venganza con marcado sello feminista que desnuda la hipocresía y la maldad de los hombres. Por todo ello, Zöe Kravitz apela a la rebeldía, a la ruptura con el hedonismo y la toxicidad masculina -al menos la de ese grupo-, y crea a sus propias Erinias, aquellas vengativas diosas griegas castigadoras sin piedad de hombres perversos. Aquí, aquel refrán que señala que después de la tempestad viene la calma funciona al revés, y ese punto tan efectivo e hiperbólico mantiene lo impactante por encima de escenas dispersas, apelando a la sorpresa, a la defensa propia frente al abuso.En roles secundarios nombres importantes como Christian Slater, Kyle MacLachlan, Geena Davis o Haley Joel Osment formando un abanico interesante para un título que no deja indiferente y que utiliza dos palabras, “red rabbit”, para darnos una clave crucial, algo así como resolver un enigma que nos lleve a un principio para entender un final.