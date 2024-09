Creado: Actualizado:

VOLVERÉIS

★★★★✩

Cuando dos personas que han estado juntas durante quince años comunican su separación a familiares y amigos, tras el anuncio siempre repiten eso de “pero estamos bien”. Y es cierto, porque mientras esta deliciosa comedia llena de ternura avanza, nos damos cuenta de que tienen más cosas en común que los une que diferencias insalvables. Volveréis remarca que Jonás Trueba es un director fiel a sus consignas cinematográficas y, además, muy inteligente, pues sabe que lo cotidiano, los pequeños detalles, hacen grande una película que a simple vista parece pequeña. Esta pareja, Ale, realizadora de cine, y Álex, actor, hacen suya una teoría del padre de ella que señala que no hay que celebrar las uniones. Lo que hay que festejar son las separaciones pues indican que algo nuevo les sucederá a ambos después de la ruptura, una vida nueva. Por ello deciden celebrar una fiesta y reunir a todas las personas cercanas a ellos. La película no se centra en los puntos de desavenencia y se circunscribe tanto en la organización del evento, en la información que dan a unos y a otros para que asistan, abriendo un abanico de reacciones que resultan muy descriptivas sobre la diversidad de caracteres, como en la película que está finalizando Ale con su compañero Álex como actor, que hace que se entremezcle realidad con ficción.El resultado es magnífico. Todo respira naturalidad, en ocasiones tristeza cuando se van separando libros y objetos que los unían, cuando en realidad se quieren mucho más que ese deseo de decirse adiós.Volveréis tiene savia joven, es fresca y promueve emociones. Tiene un halo romántico que no se acomoda. Resbala en miradas y gestos, en palabras y diálogos bien construidos en ese guion que ha firmado Jonás junto a sus dos actores principales, que ya forman parte de su familia artística, y en caso de Itsaso Arana, en la vida real.La aparición de Fernando Trueba en un encantador rol secundario, en lo que dice y cómo lo dice, en los planos que le dedica su hijo Jonás, son un sentido homenaje de seres agradecidos por poder hablar y mostrar como en Volveréis cine dentro del cine, nombrar a Bergman o Truffaut, incluso acercarse a la filosofía de Stanley Cavell o de Sören Kierkegaard y el libro La repetición con las palabras de Fernando, que sin duda enriquecen esta historia que sitúa a Jonás Trueba a un gran nivel después de esa andadura por el desierto con sus anteriores películas, especialmente La virgen de agosto, que sin duda es tan bella, profunda y conmovedora como esta adorable Volveréis.