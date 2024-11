Sobre la muerte

Creado: Actualizado:

Uno recuerda aquel fantástico musical All That Jazz (Empieza el espectáculo) dirigido en 1979 por Bob Fosse, aquel genio de la coreografía que, con esta película, hizo su testamento vital, su biografía en la piel del actor Roy Scheider, y aquella canción de los Everly Brothers Bye Bye Love reconvertida en Bye Bye Life cantada cuando el protagonista sabía que iba a morir y lo decía alto y claro, asumiendo esa sensación de despedida. La muerte como algo palpable. El cineasta catalán Carlos Marqués-Marcet, responsable de la muy notable Los días que vendrán, se centra ahora con esta nada fácil película en la temática de la muerte asistida, algo que parece cobrar bastante relevancia en el cine actual -incluso Almodóvar ha filmado su particular visión sobre el tema-, y ofrece una visión cargada de sutilezas, bordeando el humor en un tema dramático, y con personajes que se mueven más por el margen de lo sentimental que por cualquier otra cuestión que enturbie el objetivo final determinante en sus vidas, en el deseo mutuo de irse de este mundo juntos como esa pareja que ha vivido siempre unida y que también pretende morir del mismo modo. Como decía Quevedo “polvo serán, mas polvo enamorado”.Una mujer con una enfermedad terminal decide viajar hasta Suiza para ser ayudada a morir. Su pareja, que no ve vida sin ella, decide que también irá para no regresar. Ambos reunirán a sus hijos como despedida pero no todo será amable, ni bien digerido y aceptado por una de las hijas que se resiste a entenderlos creando una angustiosa sensación de incomprensión y tristeza que todo lo invade.En Polvo serán se intercalan números con laboriosa danza experimental que convierten esta película en algo extraño, original. Incluso Carlos Marques-Marcet, que tiene en Ángela Molina esa pieza perfecta que bascula entre la sinceridad más absoluta y la personalidad desequilibrante que le otorga su papel, le regala a esta mujer que los años han otorgado a sus facciones un paisaje auténtico en cada rasgo, una copla de Antonio Molina. Por su parte, el magnífico actor chileno Alfredo Castro, es la viva imagen de la melancolía, de una pesadumbre que apela a la nostalgia de los años vividos y del tiempo que resta.Polvo serán adquiere cierta poética sobre la muerte, acompaña a dos seres en el adiós, y nos conduce a nosotros, también simple mortales, en lo que seremos, polvo y nada más, y eso no me aportó paz, ni relajación, porque Polvo serán te lleva a un camino que sabemos cierto, pero que en ocasiones duele recorrer. Sobre todo, llegar.